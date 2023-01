In questo numero:



ATTUALITA’

Utility Management: verso un nuovo mercato di servizi e professionisti certificati

APPROFONDIMENTI

Il codice dei contratti pubblici: tra “applicazione” e “applicabilità”

ESPERIENZE

TOGETHER: un progetto europeo per l’efficienza energetica degli edifici pubblici

DOCUMENTI

Report Terotec Center _ Centro Documentazione FM

e molto altro ancora…



Scarica PDF

Sfoglia la rivista online