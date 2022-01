FMI 41 – gennaio 2022

In questo numero: ATTUALITA’

Il PNRR: quale ruolo, quali opportunità e quali ricadute per le imprese

Il PNRR: quale ruolo, quali opportunità e quali ricadute per le imprese APPROFONDIMENTI

Servizi FM: qualità & trasparenza vs spending review

Servizi FM: qualità & trasparenza vs spending review ESPERIENZE

“MYSPOT”: come collegare domanda e offerta di servizi di FM

“MYSPOT”: come collegare domanda e offerta di servizi di FM DOCUMENTI

Report Terotec Center _ Centro Documentazione FM e molto altro ancora… Scarica PDF

Sfoglia la rivista online