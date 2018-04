Spesa sanitaria, al MePaie il “viaggio impervio” dal contenimento al controllo

(Tratto da GSA n.4, aprile 2018)

Al IX Congresso MePaie, in calendario a Cremona il 18 e 19 ottobre, si ragiona sul “Controllo della spesa sanitaria”. Dopo anni di spending review, fra tagli lineari e centralizzazione/ aggregazione degli acquisti, ormai la sanità non ce la fa più. E’ tempo di controllo, e bisogna farlo bene, pena il crollo della qualità nei servizi, coi rischi che ben sappiamo. In questo è centrale la figura dell’economo-provveditore. Per la seconda volta Edicom è la segreteria organizzativa dell’evento di CsaMed-Net4 Market.

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO