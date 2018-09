Pulizie laser, l’ideale per pietre e metalli attaccati dal tempo

(Tratto da GSA n.8, agosto 2018)

Non di rado alle imprese vengono chiesti servizi di pulizia o manutenzione particolari, come la rimozione di sporco ostinato, di vernice, di ruggine da superfici dure come marmo, pietre, statue o elementi architettonici di pregio, oppure cancellate, strumenti e attrezzature e quant’altro. In tutti questi casi può rivelarsi utile la pulizia con il laser, una tecnologia nota da tempo ma che solo ora sta destando l’interesse anche delle imprese del nostro settore.

