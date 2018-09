Pulizia nella ristorazione? Per Afidamp è un fatto di cultura

L’Associazione dei produttori e fornitori del cleaning professionale rafforza il proprio legame con il mondo della ristorazione con il manuale ‘La pulizia nella ristorazione’, presentato il 19 settembre a Milano. Al centro della riflessione, la necessità di partire da una “cultura del pulito”.

Continua senza pausa l’impegno di Afidamp nel diffondere, a tutti i livelli e in tutti i settori, la cultura del pulito. Mercoledì 19 settembre, presso la sua sede di Milano, l’Associazione ha presentato davanti alla stampa di settore del cleaning professionale e della ristorazione il nuovo manuale “La pulizia nella ristorazione”, uno strumento indispensabile in ogni locale per assicurare un servizio ineccepibile e sicuro. La pubblicazione si inserisce in una collana che prende vita dall’esperienza sul campo dei professionisti del settore.

La pulizia, un valore determinante

Gli onori di casa li ha fatti Francesco Bertini, presidente AfidampCom, che ha introdotto il sistema Afidamp, delineando gli ambiti di lavoro e le aree di attività dell’associazione, e ricordando fra l’altro come la pulizia professionale investa in modo determinante tutti gli aspetti e gli ambiti della vita sociale. Ad entrare più nel dettaglio è stata poi Stefania Verrienti, segretario generale Afidamp: “L’obiettivo del volume –ha detto- è promuovere l’importanza di una corretta pulizia degli ambienti in cui viene somministrato cibo, sensibilizzando il personale a una corretta prassi igienica, per tutelare il benessere e la sicurezza della collettività nel rispetto delle norme”.

Pulire bene? Non si improvvisa

Insomma: accanto all’offerta di buon cibo, con i giusti ingredienti assemblati e cucinati in modo impeccabile, chi fa ristorazione sa che è fondamentale assicurare la pulizia degli ambienti, degli strumenti e dei materiali. Ne va dell’immagine, ma anche della sicurezza di tutti. Non a caso, come è stato ribadito nella giornata milanese, l’igiene e la sanificazione sono uno dei temi caldi nell’horeca. Pulire con efficacia ambienti e strumentazione al ristorante, in hotel o in pasticceria è un elemento fondamentale: chi andrebbe, o tornerebbe, in un locale sporco? Eppure si tratta di un aspetto ancora troppo spesso trascurato dagli operatori del settore. Anche perché pulire bene non è cosa che si improvvisi: richiede innanzitutto conoscenze, competenze e strumenti corretti, come ha sottolineato Virna Re, che è tornata sull’importanza della formazione delle persone e sulla necessità, per i clienti, di affidarsi a fornitori seri e adeguatamente preparati.

Professionisti esperti e preparati

Proprio in quest’ottica il manuale è frutto dell’operato di chi nel pulito ci lavora da sempre: il gruppo di lavoro di AfidampCOM, con la collaborazione dei gruppi tecnici di Afidamp (Chimici, Panni, Carta, Attrezzature e Macchine). Non solo: il tema è stato arricchito anche grazie alla collaborazione e ai contributi esterni offerti dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria, dalla sezione Italiana dell’FSCI – Foodservice Consultant Society International, e dall’Associazione Professionale Cuochi Italiani. A firmare la prefazione, il tecnologo alimentare Massimo Artorige Giubilesi.

Un vademecum per l’horeca

Si tratta di un vero e proprio vademecum che prevede la sanificazione di tutti gli ambiti di un locale, un prezioso strumento di sintesi che aiuta ad orientarsi tra le migliori soluzioni per la pulizia e la sanificazione, in un’ottica di ottimizzazione dei tempi, dei costi e nel rispetto dell’ambiente: dalla cucina alla sala; dagli spogliatoi alla dispensa/magazzino, tutti i contesti sono analizzati e affrontati tenendo conto delle criticità e delle peculiari problematiche. Il volume approfondisce inoltre tutti gli aspetti legati agli strumenti di controllo e HACCP, ed è di semplice consultazione: è infatti realizzato con schede molto intuitive, arricchite da consigli e pareri di esperti.

Per informazioni: formazione@afidamp.it

www.afidamp.it