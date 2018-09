Perché dobbiamo dare un giusto riconoscimento e rendere omaggio all’eccellenza

Gli European Cleaning & Hygiene Awards riconoscono e rendono omaggio ai risultati e ai progressi compiuti nel settore della pulizia professionale. Con oltre 100 candidati quest’anno, i finalisti verranno festeggiati in occasione di una cena di gala all’hotel a 5 stelle, Hotel Palace di Berlino, giovedì 15 novembre 2018. Gli organizzatori, Environment Media Group, spiegano l’importanza di partecipare e assistere alle premiazioni.

Duro lavoro e successo dovrebbero sempre essere riconosciuti e premiati dalle aziende, in ogni settore. Quasi tutti i settori professionali vantano un proprio programma di premiazione volto a rendere omaggio a individui e organizzazioni che si distinguono nel loro sforzo volto a promuovere un vero cambiamento e l’innovazione. Tuttavia, accade spesso che nel settore dell’igiene e della pulizia le aziende e organizzazioni più brillanti non ottengano un meritato riconoscimento. Nonostante il settore impieghi milioni di persone in Europa, fino a poco tempo fa non esisteva infatti alcun programma di premiazione paneuropeo che riconoscesse e premiasse il successo.

Sono molti i pregiudizi che ruotano intorno al settore del pulito e molte persone esterne al settore la considerano come un’attività per lavoratori scarsamente qualificati, malpagati e a tempo determinato. Non capiscono le capacità e la formazione necessarie per lavorare in modo professionale nel settore dell’igiene e della pulizia, né comprendono i prodotti e i metodi innovativi utilizzati in questo settore in continua evoluzione.

Il settore, nonostante la reputazione, in realtà contribuisce enormemente al bene della società, impiegando milioni di persone in tutta Europa e promuovendo standard in termini di politica del personale, sostenibilità e innovazione. Sono così tanti gli eroi non celebrati nel settore in Europa che è davvero importante puntare i riflettori sull’eccellente lavoro svolto, sia per dare un meritato riconoscimento agli individui e alle organizzazioni leader sia per aiutare e incoraggiare imprenditorialità e innovazione.

Gli European Cleaning & Hygiene Awards rendono omaggio all’eccellenza nei mercati professionali di igiene e pulizia di tutta Europa. Oltre a mettere in luce il contributo offerto dal settore alla vita di tutti i giorni, i premi riconoscono altresì le aziende che si spingono un passo più in là per rimanere competitive sul mercato. I premi si assicurano che le aziende, e il loro personale, ottengano il giusto riconoscimento per il duro lavoro svolto, sia questo mirato a promuovere l’innovazione dei prodotti, incentivare le best practice in termini di sostenibilità o incoraggiare lo sviluppo e la formazione nell’ambiente di lavoro.

Con oltre 100 candidati quest’anno, i finalisti verranno festeggiati in occasione di una cena di gala all’hotel a 5 stelle, Hotel Palace di Berlino, giovedì 15 novembre 2018. Anche se non siete finalisti, oppure non avete nemmeno partecipato quest’anno, la cerimonia di assegnazione dei premi e la cena di gala offrono un’impareggiabile opportunità di networking con personale di aziende e organizzazioni leader nel settore dell’igiene e della pulizia. In quest’occasione verranno annunciati i nomi dei vincitori di queste 10 categorie:

Miglior uso di tecnologia intelligente da parte di fornitori di servizi

Impegno e investimento in termini di formazione (sponsorizzato da Greenspeed )

) Eccellenza nelle partnership cliente/impresa (sponsorizzato da Igefa GmbH )

) Eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto (sponsorizzato da Lucart Professional )

) Sostenibilità – Best practice (sponsorizzato da Werner and Mertz )

) Forza lavoro – Impegno nei confronti della diversità

Iniziativa capace di elevare il profilo del settore della pulizia professionale (sponsorizzato da Ceris Burns International )

) Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’Anno (sponsorizzato da Truvox International )

) Premio alla stella nascente

Successo italiano nel 2017

Lo scorso anno sono state premiate aziende di grande merito, inclusa WE Italia, che si è aggiudicata il premio European Cleaning & Hygiene Award 2017 per l’Eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto. Questo premio riconosce l’importanza del distributore nel mettere in contatto case produttrici con clienti finali, e rende omaggio a quelle aziende che si sono spinte ben oltre la semplice fornitura di prodotti per la pulizia per offrire una vera innovazione in termini di soluzioni per i clienti.

Al giorno d’oggi ci si aspetta sempre più che i distributori forniscano soluzioni, offrendo consulenza in termini di sistemi sostenibili e prodotti ottimali, e assistenza in materia di efficienze della catena di approvvigionamento, salute e sicurezza. Inoltre ci si aspetta che continuino a migliorare i processi di ordinazione, consegna e fatturazione.

Lo scorso anno WE Italia è stata selezionata come l’azienda vincitrice del premio Eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto per aver collocato la sostenibilità al centro della propria attività. Oltre ad aver ridotto le emissioni di CO2 e i costi e i consumi di energia associati al trasporto attraverso la sua rete logistica, WE Italia sostiene i propri clienti nello sviluppo di operazioni più efficienti e sostenibili.

Per maggiori informazioni o per partecipare alla cena delle premiazioni, visitare www.echawards.com