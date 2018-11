Metti il rischio nel pozzetto…

(Tratto da GSA n.10, ottobre 2018)

L’igiene nella ristorazione? E’ fondamentale in cucina ma non solo: ci sono angoli di ristoranti e bar a cui di rado si pensa, ma che se non correttamente igienizzati possono creare enormi problemi: è il caso di pozzetti e griglie di scarico, celle frigorifere e contenitori per rifiuti. Oggi si mangia sempre più fuori casa, e improvvisare non si può: la corretta pulizia nell’horeca è un “circolo virtuoso” che non si può fermare solo ai “soliti ambienti noti”.

