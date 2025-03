ISSA PULIRE 2025 scalda i motori

Si svolgerà a Milano dal 27 al 29 maggio 2025 ISSA PULIRE, un appuntamento internazionale in cui il mercato del cleaning mette in mostra tutte le principali novità e le soluzioni di pulizia e sanificazione più all’avanguardia. Evento imperdibile anche per l’HORECA.

La pulizia è il primo biglietto da visita di qualsiasi attività commerciale, ma nel settore alberghiero e della ristorazione diventa un requisito imprescindibile. Oggi più che mai, con la concorrenza serrata e le informazioni che viaggiano in tempo reale, una recensione negativa sull’igiene di una struttura può rivelarsi un colpo fatale. E una volta compromessa la reputazione, riconquistare la fiducia dei clienti è un’impresa tutt’altro che semplice. Ma i rimedi esistono, sia per chi (specie le grandi catene) ha scelto di esternalizzare i servizi di pulizia, sia per chi li svolge insourcing. Il mercato, infatti, offre miriadi di soluzioni tra cui scegliere, mirate e calibrate in base alle singole esigenze: dal grande albergo che ha bisogno di piani di pulizia articolati e di un costante controllo delle operazioni svolte o ancora da svolgere, fino alle piccole strutture di charme, dove l’attenzione ai dettagli e l’igiene impeccabile fanno la differenza.

Per trovare soluzioni a tutte queste necessità c’è ISSA PULIRE, evento sostenuto dalle associazioni di categoria ISSA e Afidamp, dal 27 al 29 maggio 2025 a Rho Fiera Milano. Si tratta della più grande fiera internazionale dedicata alla pulizia professionale, all’igiene e alla sanificazione ambientale, un’opportunità unica per professionisti e aziende che desiderano approfondire le tendenze del settore, scoprire innovazioni tecnologiche e stringere nuove partnership commerciali. Sono moltissime le novità che saranno presentate durante questa edizione dai protagonisti di un comparto ricco e strategico, in una kermesse che guarda sempre più all’estero, non solo per numero di espositori, ma soprattutto nell’incoming dei visitatori.

Uno spazio espositivo già quasi completo Già a cinque mesi dalla manifestazione aveva registrato numeri record: oltre il 90% degli spazi espositivi è stato confermato, occupando più di 12.000 metri quadrati. Con 265 espositori già iscritti, di cui il 35% proveniente dall’estero, la fiera si prepara a crescere ulteriormente per numero di espositori, visitatori ed offerta merceologica. Prodotti e servizi di pulizia professionale, igiene e sanificazione ambientale, sicurezza, facility management, disinfestazione, lavanderia, servizi integrati (manutenzione, guardiania, lavanolo, catering, assistenza alla persona, giardinaggio), sollevamento, car wash, logistica, prodotti e servizi correlati a questi settori (attrezzature, macchine, componentistica, accessori, abbigliamento, prodotti chimici, carta, fibre e panni, sistemi, software) saranno i protagonisti dell’innovazione dell’intero settore.

Settori in espansione: waste management, pest control e componentistica, ovvero il Tech La gestione dei rifiuti è un settore in forte crescita, con una crescente attenzione verso soluzioni sostenibili e innovative per il trattamento e la riduzione degli sprechi. Le aziende di questo presenteranno strumenti e tecnologie per migliorare l’efficienza operativa e rispettare i requisiti ambientali sempre più stringenti, ottenendo un ruolo sempre più di rilievo all’Interno di Issa Pulire. Analoga importanza viene data al Pest control. La lotta contro infestazioni e parassiti è fondamentale per garantire ambienti salubri e sicuri. Questo settore è in continua evoluzione grazie a tecniche avanzate, prodotti ecologici e soluzioni digitali per la prevenzione e il monitoraggio, indispensabili per settori come l’HO.RE.CA, la sanità, e l’alimentare. Anche i produttori di componenti, che si identificano nella specificità di Pulire Tech, sono in aumento tra gli espositori.

Un ricco programma di eventi ISSA PULIRE non è solo una fiera: è una vera e propria comunità di professionisti. Durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a seminari, workshop e presentazioni che esploreranno temi chiave come la sostenibilità, il green cleaning, la digitalizzazione e la sicurezza sul lavoro.

Soluzioni specifiche per ogni settore La pulizia e la sanificazione sono elementi fondamentali della quotidianità, che garantiscono salute e benessere sia negli ambienti domestici che in quelli lavorativi. ISSA PULIRE è l’occasione ideale per esplorare prodotti e strumenti innovativi, capaci di creare ambienti sicuri e accoglienti per tutti. La fiera propone soluzioni professionali mirate per diversi ambiti: HO.RE.CA., con le tecnologie più innovative per migliorare l’igiene negli esercizi alberghieri e di ristorazione, Sanità, per garantire la massima igiene in ospedali e strutture sanitarie e prevenire infezioni, salvaguardando la salute di pazienti e operatori; Scuole: per la tutela degli studenti; Grandi Hub (aeroporti, stazioni, mezzi pubblici e centri commerciali), che necessitano di soluzioni avanzate per accogliere migliaia di persone in sicurezza ogni giorno.

Un focus su incoming internazionale “Il nostro obiettivo è quello di accrescere la partecipazione di operatori stranieri sia sul fronte della domanda che dell’offerta. Il rapporto di grande collaborazione con ICE e con le associazioni, che nei diversi paesi rappresentano gli interessi del mercato del cleaning, accelererà il processo di internazionalizzazione della fiera ISSA PULIRE, cominciato molti anni fa, e che la vede oggi tra i più importanti eventi al mondo nel comparto dei servizi integrati ed in particolare di pulizia e sanificazione. La contaminazione e il dialogo con altri settori merceologici presenti in fiera, quest’anno IPACKIMA porterà a questo evento, così come avvenne nel 2023 con TUTTOFOOD, una visibilità ulteriore e un significativo incremento del numero dei visitatori.”, ha affermato Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione, e tutte le informazioni sono consultabili al sito www.issapulire.com