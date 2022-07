Forum AIDPI 2022: verso un pest management sostenibile

Grande attesa per il Forum AIDPI 2022, organizzato da Sinergitech per il 13-14 ottobre prossimi presso il Palacongressi di Rimini. Al centro del dibattito gli scenari e le opportunità in tema di sostenibilità del pest management, un settore sempre più centrale per la nostra qualità della vita.

Come sottolineiamo da tempo, il Pest Management e la Sanificazione sono settori strategici ed essenziali per la tutela della salute umana ed animale, con particolare riguardo alla protezione dei gruppi vulnerabili e con programmi specifici per la Food Safety.

Diversi campi di applicazione

Ma non è solo questo: sono davvero molti, infatti, gli obiettivi e i campi di impiego di questo tipo di servizi. Le attività di gestione degli infestanti, inoltre, vedono come ulteriori campi di applicazione la tutela dei beni e del patrimonio culturale, la cura del verde extra-agricolo e la protezione dell’ambiente.

“Sostenibile” per definizione

Tutti motivi per cui il controllo degli infestanti, insieme alla sanificazione, è da considerarsi attività “sostenibile” per definizione, in considerazione della triplice anima – ambientale, economica e sociale – della sostenibilità stessa. E’ la stessa AGENDA 2030 a fissare gli impegni per lo sviluppo sostenibile, riconoscendo una stretta connessione tra il benessere umano, la salute dell’uomo, degli animali, delle piante e dell’ambiente in generale, con una sfida globale. Una sfida che il settore del Pest Management ha accolto con entusiasmo e sta affrontando con impegno.

Una necessità strategica ed etica

È pertanto necessario e strategico trattare di sostenibilità, ma con cognizione di causa e competenza. Se è vero che ogni settore presenta le sue peculiarità, è allora necessario che i percorsi per la sostenibilità siano tracciati tenendo conto delle specificità di ogni comparto e che gli strumenti a disposizione siano concreti e calati nelle realtà aziendali nella maniera più adeguata.

Forum AIDPI 2022, un appuntamento molto atteso

In quest’ottica il Forum AIDPI 2022, che non a caso si intitola “Pest Management sostenibile: opportunità e sviluppi futuri”, organizzato da Sinergitech e in calendario a Rimini – Palacongressi i prossimi 13 e 14 ottobre ha lo scopo di fornire delle risposte e degli spunti, coinvolgendo le parti interessate, continuando un confronto già avviato e definendo lo stato dell’arte e le prospettive future.

A chi è rivolto

Numerosi i destinatari dell’evento, a testimonianza di un settore che sta diventando sempre più “trasversale”. Fra questi troviamo i Fornitori professionali di servizi di disinfestazione, i Fruitori dei servizi, Consulenti (Agronomi, Biologi, Tecnologi alimentari, ecc.), le Autorità sanitarie, gli Enti di certificazione, le Pubbliche amministrazioni, Formatori, Medici, Medici Veterinari e Personale Sanitario.

Un’agenda fitta di impegni e temi interessanti

Davvero fitta l’agenda per un evento molto atteso dall’intera filiera. Infatti nell’arco di una giornata e mezza di lavori e confronti saranno prese in considerazione quattro macroaree di interesse, che coprono l’intero spettro delle più attuali tematiche nel dibattito del pest management: dalla sostenibilità intesa come concetto e principio generale all’importanza della biodiversità, per passare poi al ruolo delle tecnologie e delle persone (sostenibilità aziendale). Ma ora vediamole più nel dettaglio.

Le aree di interesse: sostenibilità e biodiversità

La prima (1) riguarda i “Concetti generali di sostenibilità: concetti di base ed applicabilità al settore dei Servizi, normative cogenti e volontarie, risorse per la sostenibilità ovvero come supportare le aziende che intraprendono questo percorso, elaborazione di nuovi standard volontari e sviluppo/consolidamento di norme preesistenti a supporto. Si passa poi (area 2) alla tutela della biodiversità: il punto sulla conservazione degli insetti sul pianeta, il rapporto tra impollinatori e uomo, l’impiego di antagonisti naturali nel verde urbano, l’impatto delle specie aliene ed il ruolo dei professionisti della disinfestazione a tal riguardo, nonché le corrette e migliori tecniche di divulgazione tecnico-scientifica.

L’importanza delle tecniche e delle persone

La terza macroarea (3) è quella relativa alle tecniche e sistemi di Pest management sostenibile: le esperienze virtuose italiane nella gestione delle zanzare, l’impiego di insetti antagonisti nella filiera alimentare, le tecniche di confusione sessuale nelle imprese alimentari, gli strumenti fisici per il controllo degli infestanti e le novità contenute nella prossima revisione del PAN Fitosanitario. Ultima ma non certo meno importante (4) è la sostenibilità in azienda: l’importanza delle persone, attraverso la cura delle esigenze e del benessere dei lavoratori e della formazione specifica nel settore del Pest management.

Numerose le iniziative istituzionali

L’evento si colloca sulla scia delle numerose iniziative già promosse da AIDPI per l’avvio di un percorso parallelo che porterà ad una doppia attività normativa ufficiale UNI: da un lato la redazione di una norma specifica rivolta all’intero settore dei servizi di Disinfestazione, dall’altro, in parallelo, la stesura di una P.d.R. quale vero e proprio protocollo operativo ad uso dell’importante comparto che riguarda l’intero Food Biologico. Saranno richiesti patrocini e partnership con Enti pubblici e privati fortemente impegnati nello Sviluppo Sostenibile.