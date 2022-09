Alta formazione, la “dignità accademica” della pulizia

Il “Corso di Alta Formazione in Cleaning Management”, organizzato da SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo si svolgerà dal 24 novembre al 16 giugno 2023. E’ la terza edizione di un’occasione formativa molto apprezzata dagli addetti ai lavori. Una “dignità accademica” che rende onore a un settore cruciale per la qualità e sicurezza della nostra vita.

Non si sottolineerà mai abbastanza il valore della formazione -a tutti i livelli- in un settore come quello del cleaning e dell’igiene professionale, che negli ultimi tempi sta vivendo due fenomeni tra loro profondamente correlati.

Un settore sempre più professionale e “attenzionato”

Da un lato quello della professionalizzazione spinta, complice anche il salto di qualità tecnologico compiuto grazie alla ricerca, all’innovazione, allo sviluppo di sistemi basati sull’intelligenza artificiale e sulla trasmissione-condivisione dei big data. Dall’altro, in parallelo, quello dell’emersione del settore presso i decisori politici, i grandi buyer, i media anche generalisti e soprattutto l’opinione pubblica. E qui, va detto, la stagione pandemica (ancora tutt’altro che conclusa) ha giocato un ruolo fondamentale, insegnandoci l’importanza di valori assoluti come la pulizia, l’igiene, la disinfezione e, in ultimo, la sicurezza degli ambienti in cui viviamo e lavoriamo.

Il “via” previsto per l’autunno

E’ forte di queste premesse che SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo ha presentato il 12 luglio presso il Campus universitario di ingegneria di Dalmine la terza edizione del Corso di Alta Formazione in Cleaning Management. In occasione dell’Open day, seguito con grande interesse da numerosi interessati e addetti ai lavori, sono state svelate le date di questa edizione, che si snoderà dal 24 novembre di quest’anno al 16 giugno 2023, per un totale di 120 ore di formazione, che saranno erogate in modalità mista (in presenza e con possibilità di partecipazione da remoto) e si svolgeranno il giovedì e il venerdì ogni 4 settimane presso il Campus di Ingegneria, di Dalmine (BG) e il Kilometro Rosso (Stezzano – BG).

Realizzato da SdM in collaborazione con Afidamp

Il Corso è realizzato in collaborazione con Afidamp, Associazione imprese italiane della filiera della pulizia professionale, promosso da Fra.Mar Spa e con il supporto di Fondazione Scuola Nazionale Servizi e AIISA – Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici. Direzione, progettazione e coordinamento del Corso sono a cura di docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione dell’Università di Bergamo.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge a differenti profili professionali: responsabili e addetti nella gestione di servizi di cleaning di aziende operanti nel settore del pulito; responsabili e addetti al facility management di aziende industriali, ospedaliere, grande distribuzione, servizi; responsabili e addetti alla manutenzione di aziende industriali; responsabili e addetti commerciali di aziende fornitrici di tecnologie del pulito; responsabili e addetti uffici gare d’appalto della Pubblica Amministrazione.

Scopi e obiettivi

Molto chiari gli scopi di questa preziosa occasione formativa: il corso di Alta Formazione in Cleaning Management intende infatti fornire le conoscenze relative ai metodi, alle tecniche e agli strumenti per la gestione delle attività connesse alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti commerciali, lavorativi e civili, offrendo una panoramica sulle principali tecnologie attualmente disponibili nel mondo del pulito. Nell’ambito dei servizi legati alla pulizia di macchine, impianti e attrezzature, i bisogni a cui il corso intende rispondere sono legati a una maggior formazione sia per i fornitori dei servizi sia per le aziende clienti.

Dalla consapevolezza agli standard

Il percorso si propone, tra gli obiettivi: accrescere la consapevolezza degli operatori di pulizia verso la sicurezza delle operazioni; rendere più efficiente la partnership tra l’impresa di pulizie e il personale del cliente; misurare le prestazioni relative al pulito attraverso sistemi di audit; ottimizzare le attività di pulizia grazie all’aiuto delle tecnologie; ingegnerizzare le operazioni di pulizia sulla postazione di lavoro; definire gli standard aziendali di ordine e pulizia.

Dalle case histories alle pillole di tecnologia

Vario il ventaglio delle modalità didattiche, che non si riducono soltanto ad occasioni puramente trasmissive, ma comprendono, accanto alla classica lezione frontale basata su esposizione di modelli gestionali, organizzativi e tecnici, anche testimonianze di settore in aula (vere e proprie case histories), visite aziendali, “pillole di tecnologia” per apprendere le opportunità tecnologiche nel mondo del pulito e interventi periodici su soft skills e relazioni interpersonali. Varie metodologie per ripercorrere a trecentosessanta gradi il panorama materiale, gestionale, tecnologico e umano di un settore in rapida evoluzione.

Struttura modulare

Interessanti anche il “mix” di temi e la distribuzione oraria. In particolare, la struttura del corso prevede una decina di moduli di durata variabile (da 8 a 20 ore): si parte con l’Introduzione al corso e al il “team building”, per proseguire con Sistemi di gestione qualità, salute, sicurezza e ambiente (Qhse), Principi e tecnologie del miglioramento continuo e Pianificazione degli interventi e gestione dei servizi. Non possono mancare approfondimenti sugli aspetti legali e contrattualistica, prima di addentrarsi nel Marketing dei servizi e nella gestione delle risorse umane.

Strumenti e metodologie del pulito

Ampio spazio ( oltre 52 ore) sarà dedicato alla parte tecnica, metodologica e di visita: Strumenti e metodi del pulito, Metodologie di sanificazione, Visite aziendali. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Come accennato, gli incontri del Corso saranno erogati in modalità mista (in presenza e con possibilità di partecipazione da remoto) fatta eccezione per la prima giornata e le visite aziendali la cui partecipazione è obbligatoriamente in presenza.

Info, programma dettagliato e iscrizioni al link: sdm.unibg.it/corso/cleaningmanagement