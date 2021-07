Gli European Cleaning & Hygiene Awards investono sull’innovazione

Aperte le candidature per gli European Cleaning & Hygiene Awards: c’è tempo per l’iscrizione fino al 15 ottobre prossimo, mentre i vincitori saranno rivelati durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 28 aprile 2022 presso Le Plaza Hotel a Bruxelles. A GSA, media partner dell’evento, Michelle Marshall, redattrice di European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, spiega come l’industria del cleaning ha raccolto la sfida della pandemia e ha risolto i problemi grazie all’innovazione.

Fin dall’inizio della pandemia, è stato subito chiaro il fatto che il settore delle pulizie e dell’igiene ha avuto un ruolo importantissimo da svolgere nella lotta contro il virus. Essendo fra le principali linee di difesa contro il COVID-19, i servizi di pulizia e igiene erano estremamente richiesti. Con un nuovo nemico infettivo da affrontare e una crescente inquietudine fra il pubblico, c’era la grande necessità per il settore di agire velocemente per far fronte alle situazioni che si evolvevano costantemente. Le imprese che hanno agito velocemente si sono attivate subito per adattare le gamme dei loro prodotti e servizi per essere in grado di affrontare le nuove sfide. Nel primissimi giorni del 2020 abbiamo visto un’ondata di nuovi prodotti immessi sul mercato. Dai disinfettanti ai gel antibatterici e igienizzanti per le mani, il settore è stato improvvisamente inondato da prodotti che vantano di eliminare il virus. Ovviamente non tutti hanno avuto successo, ma alcuni di questi prodotti hanno avuto importanti risultati nella lotta contro i batteri.

Mentre la situazione con il COVID-19 continuava nella spirale fuori controllo, era evidente che l’innovazione non poteva essere riservata solo per lo sviluppo dei prodotti. I servizi che venivano offerti dovevano essere cambiati e così pure il sistema di comunicazione con i clienti del settore per migliorate l’efficienza e il valore. E’ vero che adesso abbiamo a nostra disposizione dei prodotti incredibili, ma abbiamo anche nuovi servizi tecnologici e modi di operare più agili. Non forniamo più solamente il lavoro normale da svolgere ma stiamo anche aggiungendo valore grazie a nuovi servizi che danno ai clienti la rassicurazione di cui hanno bisogno per ritornare alla vita di prima della pandemia. Inoltre stiamo operando con i nostri clienti in modo più collaborativo come non era mai stato prima d’ora mettendo la trasparenza al centro della fornitura del lavoro. Ciò che è stato così stimolante da vedere è il modo in cui il settore ha raccolto la sfida, compreso i problemi e creato soluzioni tangibili che, non solo ci faranno superare questa pandemia, ma che probabilmente rimarranno rilevanti per gli anni a venire.

Riconoscere questo successo

La vera ragione dietro i premi European Cleaning & Hygiene Awards è quella di riconoscere quando gli operatori del settore sono andati ben oltre le aspettative, per celebrare i successi e puntare i riflettori sul loro talento. “Ognuna delle nostre categorie premia l’innovazione di qualche tipo, sia che sia tratti di un nuovo prodotto lanciato in risposta al COVID-19, l’approccio di un’azienda al training, un impegno verso la sostenibilità adottando nuove prassi oppure uno stile di leadership esclusivo che si distingue dagli altri” spiega Michelle Marshall, redattrice di European Cleaning Journal e fondatrice di European Cleaning & Hygiene Awards, Gli ultimi 18 mesi sono stati incredibilmente difficili per tutti e dobbiamo ricordarci che le persone dietro le imprese che celebriamo hanno avuto anche loro dei problemi personali che hanno dovuto mettere da parte per superare le sfide del settore. Quindi se c’è mai stato un momento nel quale celebrare i successi dell’innovazione, questo momento è adesso. Non vediamo l’ora di sentire tutte le storie ispiratrici mentre le iscrizioni continuano ad arrivare in grande numero”.

Per scoprire come potete essere coinvolti in questi premi e visionare le categorie, visitare il sito: www.echawards.com