Lavori in hotel? No panic!

Vuoi essere aggiornato su tutte le tendenze del settore alberghiero? Conosci i nuovi trend nel mondo dell’ospitalità? Niente panico! Arrivano 10 pillole speciali con un alto contenuto di formazione, per tutti coloro che lavorano nel mondo dell’hotellerie!

Presentato da SI Hotels Academy e pensato per titolari, direttori, gestori e dipendenti di strutture ricettive, HOTEL NO PANIC è un programma itinerante in 10 città d’Italia, in collaborazione con Teamwork.

I consulenti Teamwork ti consegneranno la loro pillola di formazione!

La terza tappa gratuita di Hotel No Panic è a Roma, il prossimo 19 dicembre, con Martina Manescalchi: Social Media Marketing: costruire una strategia di valore.

Ecco le altre tappe per il 2019:

Progetto presentato da SI Hotels, in collaborazione con Teamwork.

Main Partner Aetherna e Dorelan