Hotel Design Lab veste l’albergo su misura il 10 maggio a Roma

Albergo in “crisi d’identità”? Voglia di ristrutturare l’hotel, ma zero idee? Niente paura, è in arrivo l’ultimo appuntamento (almeno per quest’anno) con Hotel Design Lab, l’evento ideato da Teamwork e dedicato alle tendenze del design nel settore dell’ospitalità: quali sono e come si coniugano con le aspettative dei clienti, le esigenze degli albergatori e le proposte degli architetti.

L’appuntamento è per il 10 maggio, a Roma, per capire come valorizzare le strutture alberghiere a partire dal design. Non dimentichiamo, infatti, che l’albergo è prima di tutto un’azienda che deve fare utili, e che per farlo deve sapersi rinnovare a restare al passo con i tempi, proprio a partire dalle soluzioni progettuali.

Dopo il successo delle prime quattro tappe a Milano, Mestre (VE), Firenze e Torino, il workshop itinerante gratuito dedicato alle tendenze del design nel settore dell’ospitalità chiude quindi il tour nella capitale con la presenza dell’architetto Ermanno Caroppi di CaberlonCaroppi, che interverrà su “L’hotel Tailor Made. Una progettazione su misura per dare carattere e personalità all’hotel senza perdere di vista le tendenze”. Dice Caroppi: “Dopo 130 progetti di hotellerie alle spalle, per noi il tema di progettare l’ospitalità è tutt’altro che scontato. Sappiamo bene che il progettista di una struttura alberghiera deve confrontarsi con un mercato in continuo movimento e allo stesso tempo fornire progetti che abbiano un’identità tailor made che permetta di vestire l’hotel cucendo un progetto perfettamente ad hoc, senza perdere di vista i trend del mercato in continua evoluzione.”

www.hoteldesignlab.com