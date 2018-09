EXPOdetergo International: tecnologie innovative per costruire le lavanderie del domani

EXPOdetergo International, 18a Mostra Internazionale dedicata a macchine, tecnologie, prodotti e servizi per lavanderia, stireria e pulizia del tessile, avrà luogo a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 ottobre (padiglioni 1-3).

Più di 250 leader mondiali per scoprire:

– lavatrici di ultima generazione,

– sistemi di stiro innovativi

– detergenti e attrezzature

– software e sistemi di logistica per rispondere alle esigenze di ogni lavanderia, dal piccolo negozio alla lavanderia industriale.

Ma non solo. EXPOdetergo International è anche un’opportunità unica per gli operatori dell’ho.re.ca e della sanità, per valutare un’ampia proposta di tessuti, tovagliati e biancheria e i più importanti servizi di noleggio, per supportarti nell’affrontare le sfide quotidiane.

Il tutto all’insegna di alta efficienza, basso impatto ambientale, massimo risparmio energetico.

www.expodetergo.com