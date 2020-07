Da Hilton a Hyatt, “big” alla prova della riapertura

(Tratto da GSA n.6, giugno 2020)

Hilton, Hyatt, Best Western, Marriott International: le grandi catene segnano la strada per una riapertura in sicurezza. Come? Mettendo l’igiene al centro, naturalmente. Con protocolli e buone prassi per la tutela della salute di ospiti e personale. Scopriamo qualcosa di più.

