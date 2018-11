Trabattelli, ecco la guida Inail

Utilizzatissimi dalle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati per i lavori “in quota”, i trabattelli rappresentano come è facile immaginare un elemento di criticità sotto il profilo del rischio.

A questo proposito si rivela estremamente utile il Quaderno tecnico Inail sui Trabattelli, uscito lo scorso 28 settembre.

I trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate. Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando: dimensioni dell’impalcato, altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento, classe di carico, tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale, carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo, condizioni del terreno, uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre, necessità degli ancoraggi.

Il documento, disponibile online, fa parte dei “Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, il cui obiettivo è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

Queste le sezioni della pubblicazione: Documentazione, Documenti di riferimento, Cosa sono, Destinazione d’uso, Classificazione (in base alle classi di carico, in base al tipo di accesso agli impalcati, in base alle condizioni di utilizzo), Marcatura, Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio, Scelta, Montaggio, Uso, Smontaggio, Indicazioni essenziali di manutenzione, FAQ (Frequently asked questions), Riferimenti nel d.lgs. 81/08. Si tratta di uno strumento molto utile per non correre inutili rischi: lettura e consultazione consigliatissime.

Link Quaderno Tecnico Trabattelli