Punito l’imprenditore che pratica l’autoriciclaggio

Risponde anche di autoriciclaggio, oltre che di estorsione, il datore che obbliga i dipendenti ad accettare buste paga più ridotte di quanto concordato e lavorare per più tempo di quanto previsto contrattualmente. E’ la conclusione della Corte di Cassazione, sez. Penale, con la sentenza n. 25979 depositata il 7 giugno 2018. Ma non solo: sulla base del dlgs 231/01 ne risponde anche la società, per impiego del denaro frutto di estorsione.

Il caso affrontato dagli Ermellini riguarda i vertici di una Srl, i quali “mediante minaccia di non assunzione o di licenziamento, hanno costretto una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, con ingiusto profitto degli imputati e della società dagli stessi gestita”. Si parla anche di “delitto di autoriciclaggio continuato per aver destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione”.

Estorsione e autoriciclaggio, dunque: più sotto la Cassazione osserva che “nella valutazione di siffatto requisito, presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa”.

Inoltre, sull’autoriciclaggio, si osserva che che “ai fini dell’integrazione dell’illecito è, pertanto, necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto sicché rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall’occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante”.

Link Sentenza

Link Decreto n.231/01