Inail: 250 milioni per migliorare la sicurezza

Migliorie in ottica sicurezza, riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi, scelte organizzative e progetti di investimento mirati alla responsabilità e al welfare: sono alcune delle iniziative finanziate dall’Inail con il bando Isi 2017, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino a coprire un massimo del 65% dei costi. L’iniziativa riguarda un ventaglio molto ampio di Pmi, tra cui anche quelle del settore pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, che per la loro stessa caratteristica di essere altamente labour intensive sono chiamate ad essere sensibili a welfare, salute e sicurezza. C’è tempo fino al 31 maggio per fare domanda.

Obiettivi

L’Avviso pubblico Isi 2017 ha l’obiettivo primario di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e di incentivare le microimprese e le piccole imprese ad adottare provvedimenti per la riduzione del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Fondi a disposizione

Con l’Avviso pubblico Isi 2017 Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento.

Soggetti destinatari

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Accesso alla procedura online

La procedura, online, si articola in tre fasi.

Prima fase: accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

Seconda fase: invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.

