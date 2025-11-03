Workshop sulla sicurezza sul lavoro, un appuntamento formativo con A.N.I.D.

La sicurezza sul lavoro è un tema di fondamentale importanza che non deve mai essere sottovalutato: ANID organizza un workshop dedicato.

ANID Servizi Srl e l’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione ricordano l’imminente appuntamento col workshop dedicato a questo argomento cruciale, che si terrà martedì 11 novembre 2025, a Bologna, dalle ore 09:00 alle 12:30.

Un’occasione unica per approfondire tematiche essenziali e aggiornamenti normativi, con l’esperto in materia, Ing. Michele Bertoldo, pronto a guidare i discenti in un percorso formativo coinvolgente ed efficace. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Al termine del workshop, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.

Per chi possiede già la certificazione delle competenze, l’attestato sarà valido anche per il monte ore relativo al mantenimento annuale del Certificato CEPAS, offrendo così un doppio valore formativo! Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento che promette non solo di informare, ma anche di ispirare una cultura della sicurezza più forte e consapevole all’interno delle vostre realtà lavorative. La sicurezza è un diritto di tutti e, insieme, si può contribuire a costruire un contesto professionale più sicuro. L’iscrizione va formalizzata entro le ore 12 di venerdì 7 novembre 2025.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA

Per iscrivervi, è necessario inviare alla segreteria di A.N.I.D. il modulo di adesione debitamente compilato. anid@disinfestazione.org.