Webinar su sostenibilità sociale: novità sulla UNI PDR 125

Un webinar di AFIDAMP, insieme a DEKRA, è dedicato agli sviluppi normativi e agli strumenti più attuali per integrare concretamente i principi di equità, inclusione e responsabilità sociale nei modelli organizzativi.

La sostenibilità sociale è oggi un pilastro imprescindibile per le imprese che vogliono dimostrare responsabilità, trasparenza e capacità di generare valore nel lungo periodo.

Durante il webinar, il 31 ottobre dalle ore 10 alle 11, verranno presentati i principali riferimenti normativi e standard di certificazione, con un focus speciale sulle novità della UNI/PdR 125 e sulla nuova direttiva europea sulla parità retributiva. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il tema del reporting semplificato secondo lo standard EFRAG VSME, pensato per agevolare le piccole e medie imprese.

Argomenti principali:

Milestones e certificazioni per dimostrare l’impegno sociale.

Parità di genere, diversità e inclusione: ISO 30415, PAS 24000, SA 8000.

UNI PDR 125: aggiornamenti e impatti per le organizzazioni.

Reporting semplificato con lo standard EFRAG VSME.

Un’occasione di aggiornamento concreto e operativo per aziende e professionisti del settore. Gratuito per gli Associati AFIDAMP. Se non sei un associato e vuoi partecipare al webinar, scrivi a segreteria@afidamp.it