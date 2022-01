We Italia, da dieci anni la forza del network

We Italia, società di consulenza e distribuzione di sistemi, servizi e prodotti per la pulizia professionale, è un’importante realtà imprenditoriale che riunisce 35 concessionari, distribuiti su tutto il territorio italiano. L’azienda è anche parte integrante di Dhys, una grande rete di professionisti del pulito dislocata in tutta Europa.

“Festeggiamo un traguardo importante, i primi dieci anni di We Italia – racconta il direttore generale Simone Bertocci – Siamo nati tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 e in questi anni abbiamo potuto constatare una costante crescita. Nel 2013 i nostri concessionari sviluppavano un fatturato aggregato di 137 milioni. Nel 2020 la cifra è aumentata a 174 milioni. Le condizioni sempre più complesse del mercato, con variazioni frequenti, in termini di normative come di prezzi, rendono fondamentale per il singolo distributore locale poter contare su un punto di riferimento. We Italia è questo: una guida che indica la strada per potersi orientare senza sentirsi persi, un faro da seguire. Il bisogno di sentirsi “tutelati” si traduce in un sempre maggior numero di richieste da parte dei distributori di entrare a far parte del gruppo”.

“La forza del network – conclude Bertocci – è la formula vincente per il futuro”.

Buon anniversario!