Ecco i vincitori degli European Cleaning & Hygiene Awards 2018

I vincitori degli European Cleaning & Hygiene Awards 2018 sono stati resi noti durante una cena di gala all’Hotel Palace di Berlino la sera del 15 novembre. I premi, che riconoscono gli standard di eccellenza nel settore della pulizia professionale, sono gli unici premi paneuropei per il settore. Anche per questa edizione GSA è stata media partner per l’Italia.

Ed ecco I vincitori:

Miglior utilizzo della tecnologia da parte dei fornitori di servizi

Principle Cleaning at Blue Fin

Impegno e investimento nel training (Sponsorizzato da Greenspeed)

Derrycourt

Eccellenza nella collaborazione cliente/impresa (Sponsorizzato da Igefa GmbH)

CSU and CIRCL

Distributori, eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto (Sponsorizzato da Lucart Professional)

Kenter

Sostenibilità- Best practice (Sponsorizzato da Werner and Mertz)

Essity

Forza lavoro – impegno per le diversità

Ilunion Facility Services

Iniziative capaci di elevare il profilo della pulizia professionale (Sponsorizzato da Ceris Burns International)

British Institute of Cleaning Science

Innovazione tecnologica dell’anno

Essity

Leader dell’anno (Sponsorizzato da Truvox International)

Tony Berisha, Insider Facility Services

Premio alla stella nascente

Ben Swinbourne, Principle Cleaning Services

awards@europeancleaningjournal.com

www.echawards.com