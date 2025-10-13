Oggi alle 11:00 parte il webinar dedicato al mercato italiano: Verso Interclean Amsterdam 2026! Non è necessaria la registrazione.

Interclean, la più importante fiera internazionale dedicata al cleaning professionale, di cui GSA è media partner, annuncia un webinar speciale dedicato al mercato italiano in vista dell’edizione Interclean Amsterdam 2026.

Il webinar, aperto a espositori, visitatori, associazioni di settore e stakeholder, rappresenta un momento unico per scoprire in anteprima programmi, opportunità e tendenze legati alla partecipazione italiana alla fiera. Saranno presentati in anteprima i temi portanti della fiera, i teatri e i padiglioni dedicati, con un focus speciale sulla nuova 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐇𝐚𝐥𝐥 8: uno spazio immersivo pensato per vivere le soluzioni in azione, testare tecnologie e confrontarsi con chi sta davvero cambiando le regole del gioco.



Come partecipare al 𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫?

Semplicemente con un click sul link senza registrazione: https://shorturl.at/LFTFh



