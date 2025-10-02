Tra memoria e futuro: la cooperazione celebra i suoi anniversari in Calabria

Sarà la Calabria ad accogliere, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre 2025, l’Assemblea Nazionale di Legacoop Produzione e Servizi, appuntamento dal titolo evocativo “Da mani cooperative il valore che resta”.

Un’edizione dal forte valore simbolico: quest’anno, infatti, ricorrono i 70 anni di ANCPL e i 50 anni di ANCST (poi Legacoop Servizi), due storiche realtà del movimento cooperativo che nel 2018 hanno dato vita all’attuale Legacoop Produzione e Servizi. Due anniversari che non rappresentano soltanto un traguardo celebrativo, ma l’occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide che attendono il futuro della cooperazione.

L’evento, organizzato insieme a Legacoop Calabria e alla cooperativa CPL Polistena, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni di San Giorgio Morgeto e Polistena, si annuncia come un momento di confronto e visione strategica.

Al centro dei lavori, il ruolo della cooperazione come leva di sviluppo sostenibile, legalità e partecipazione, in un contesto in cui il tessuto economico e sociale del Paese è chiamato a ripensare modelli di crescita inclusivi e innovativi.

Un’assemblea, dunque, che si propone non solo come celebrazione del passato, ma come piattaforma per riaffermare il valore attuale e futuro delle mani cooperative che continuano a costruire comunità e opportunità.

