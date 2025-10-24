Torna Parasitec, l’appuntamento europeo per i professionisti della disinfestazione

Parasitec, la principale fiera europea dedicata alle tecnologie per la disinfestazione torna al Parc Floral de Paris il 29 e 30 ottobre 2025 per la sua attesissima 21a edizione.

La 21a edizione del salone Parasitec si terrà mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre 2025, dalle 9:00 alle 18:30, presso il Parc Floral de Paris (12° arrondissement), una location verde e rispettosa della biodiversità. Questa nuova edizione promette di essere ancora più ambiziosa, con oltre 6.100 m² di superficie espositiva, 800 m² in più rispetto all’edizione precedente, per rispondere alle esigenze e offrire maggiore spazio a espositori e visitatori.

L’evento accoglierà una comunità nazionale e internazionale di professionisti del controllo dei parassiti, riunendo oltre 30 nazionalità diverse. Laboratori di ricerca, formulatori, produttori di soluzioni chimiche e fornitori di attrezzature specializzate saranno presenti per presentare i loro prodotti, servizi e innovazioni tecnologiche. La fiera si posiziona quindi come una piattaforma essenziale di scambio e scoperta per tutti gli esperti del settore.

La fiera offrirà un programma di conferenze variegato e mirato: biodiversità, specie invasive, normative, gestione integrata dei parassiti (IPM) e feedback dall’esperienza arricchiranno le due giornate. Ricercatori, consulenti e formatori saranno mobilitati per condividere le loro competenze pratiche con i tecnici sul campo.

Le diverse schede del sito permetteranno di organizzare la visita: accesso alla planimetria della fiera, elenco degli espositori (più di 110 già registrati), presentazione dei prodotti, programma della conferenza, soluzioni di alloggio e creazione gratuita del badge visitatore.

https://france.parasitec.org