Tork supporta la Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani 2026

Tork, brand di Essity e leader globale nell’igiene professionale, rinnova il proprio impegno a fianco degli operatori sanitari in vista della Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani (World Hand Hygiene Day, WHHD) 2026, offrendo corsi gratuiti di formazione, poster personalizzabili e prodotti certificati Easy to use¹ che favoriscono una corretta e costante aderenza alle pratiche di igiene delle mani.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il miglioramento delle pratiche di igiene delle mani può ridurre la trasmissione di patogeni negli ambienti sanitari fino al 50%.² Anche in contesti sanitari, per quanto i professionisti siano fortemente motivati, può risultare difficile seguire in modo costante i “Cinque momenti per l’igiene delle mani” dell’OMS. È uno dei motivi per cui Tork sostiene ogni anno la campagna dell’OMS “SAVE LIVES: Clean your Hands” in occasione della Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani. Il tema della campagna di quest’anno è “Action saves lives”.

“Riflettere sull’importanza dell’igiene delle mani offre agli operatori sanitari l’opportunità di mettere in atto azioni che salvano vite, integrando buone pratiche nei momenti giusti della propria routine quotidiana”, dichiara Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale Essity Professional Hygiene. “ Siamo orgogliosi di continuare a offrire risorse e soluzioni che supportano gli sforzi per migliorare e ridurre la trasmissione dei germi. In occasione della Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani, ricordiamo ai responsabili sanitari che gli strumenti e le formazioni adeguate sono fondamentali per costruire una cultura dell’igiene delle mani che protegga pazienti, personale e visitatori.”

L’OMS raccomanda la pulizia delle mani in cinque momenti fondamentali: prima del contatto con il paziente; prima di una procedura pulita/asettica; dopo un rischio di esposizione a fluidi corporei; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con ciò che lo circonda. Per aiutare le strutture sanitarie ad adottare questi comportamenti relativi all’igiene delle mani, Tork offre accesso gratuito a:

Tork Clean Hands Training, un programma efficace che forma gli utenti su come applicare i cinque momenti per l’igiene delle mani dell’OMS. È disponibile anche una versione in realtà virtuale che offre un modo interattivo e coinvolgente per migliorare conoscenze e competenze in materia di igiene delle mani.

Tork Healthy Hands, uno strumento che consente alle strutture sanitarie di creare poster e promemoria personalizzati. La segnaletica può inoltre essere posizionata con la Tork Hygiene Stand per ricordare le pratiche corrette direttamente nel punto di utilizzo. Quando i pazienti vedono segnaletica dedicata all’igiene delle mani, si sentono più sicuri riguardo alla pulizia della struttura.³

I prodotti per l’igiene professionale Tork sono inoltre progettati per ridurre le barriere all’igiene delle mani grazie a dispenser certificati Easy to use, che contribuiscono a ridurre il rischio di trasmissione di germi dannosi, e a formati ad alta capacità che aiutano a garantire la disponibilità di disinfettante mani, sapone e asciugamani di carta quando necessario.

Per saperne do più: https://www.torkglobal.com/it/it/per-la-tua-attivita/strumenti-e-guide-di-formazione/corsi-di-formazione-e-guide/programma-clean-care/world-hand-hygiene-day

¹ Certificato Easy to use dall’Associazione Reumatologica Svedese (SRA)

² Organizzazione Mondiale della Sanità, 2021, documento “key facts”

³ Tork Healthcare Hand Hygiene Survey, 2018. Condotta in USA, Regno Unito, Svezia, Germania e Polonia su 1017 professionisti sanitari