Tennant Company e Brain Corp: la pulizia autonoma di nuova generazione al CMS 2025

Tennant Company (NYSE: TNC), leader nelle soluzioni di pulizia professionale, e Brain Corp, leader nella robotica basata sull’intelligenza artificiale, uniranno nuovamente le forze al CMS 2025 di Berlino (23-26 settembre) per mostrare il futuro della tecnologia nella pulizia professionale e presentare per la prima volta l’X6 ROVR™ al mercato europeo.

Sperimenta l’innovazione dal vivo al CMS

Se visitate lo stand di Tennant and Brain Corp (padiglione 1.2, stand 221) vedrete dal vivo una gamma dinamica di soluzioni di pulizia avanzate, dalle macchine convenzionali collaudate alle ultime scoperte nel campo della robotica, e per scoprire oggi le innovazioni di domani:

X6 ROVR™ – Anteprima esclusiva: diventa tra i primi in Europa a provare la nuova rivoluzionaria macchina per la pulizia autonoma di Tennant, stabilendo nuovi parametri di riferimento per efficienza e innovazione.

Portafoglio IPC: verranno presentati nuovi lanci e aggiunte, tra cui la lavasciuga CT40 MK2, una nuova serie di aspirapolvere, idropulitrici, carrelli per la pulizia e attrezzature manuali, creando un portafoglio completo per la pulizia professionale in tutti i settori.

Autonomia basata sull’intelligenza artificiale: con Brain Corp, i visitatori possono esplorare sistemi basati sull’intelligenza artificiale e connessi al cloud per una pulizia più intelligente e trasformativa.

“Si tratta di qualcosa di più della presentazione di un nuovo prodotto, ma di una pietra miliare nella nostra partnership globale”, ha dichiarato Sylvain Rottier, VP & General Manager di Tennant EMEA. “Insieme a Brain Corp, stiamo portando l’autonomia di nuova generazione ai clienti europei che hanno bisogno di soluzioni scalabili e sostenibili di cui potersi fidare”.

Michel Spruijt, Presidente di Brain Corp International, ha aggiunto: “L’X6 ROVR™ riflette la forza della nostra collaborazione con Tennant e la nostra visione condivisa sia per l’innovazione che per la trasformazione del settore delle pulizie. Il CMS offre il palcoscenico perfetto per mostrare come l’automazione basata sull’intelligenza artificiale stia rimodellando le operazioni in tutta Europa”.