Tennant accende i riflettori sull’innovazione ibrida

Tennant Company ha chiuso con successo l’edizione 2025 dell’European Innovation Event Summit, tenutasi il 26 e 27 giugno presso lo stabilimento Gansow di Reggio Emilia.

L’iniziativa, dedicata al futuro della pulizia ibrida, ha riunito oltre 30 tra professionisti del settore, partner e fornitori provenienti da tutta Europa, offrendo due giorni intensi di scambio, tecnologia e visione strategica.

Cuore pulsante dell’evento, una tavola rotonda sulla gestione delle flotte ibride: “Strategia per le flotte ibride: quando automatizzare e quando scegliere quella convenzionale”. A guidare il dibattito, figure chiave come Sylvain Rottier, VP & General Manager EMEA, Cedric Faivre, General Manager Tennant, Mauro Mancuso, Senior Product Manager EMEA, e Anders Terkildsen di Brain Corp. Al centro della discussione, la crescente necessità di un approccio flessibile che integri automazione e operatività tradizionale, con l’obiettivo di massimizzare efficienza operativa e ritorno sugli investimenti.

Non sono mancate le dimostrazioni dal vivo delle più recenti soluzioni Tennant, tra cui X4 ROVR, l’AMR compatto, e una gamma di macchine manuali progettate per rispondere alle esigenze dei moderni ambienti commerciali. A completare l’esperienza, una visita guidata alla fabbrica Gansow, con traduzioni in tempo reale e approfondimenti tecnici, che ha offerto ai partecipanti uno sguardo privilegiato sul cuore produttivo europeo dell’azienda.

“Ospitare questo summit nel nostro sito di Gansow è stata un’opportunità per mostrare non solo le nostre tecnologie, ma anche la nostra cultura aziendale”, ha dichiarato Sylvain Rottier. “Il dialogo aperto e la condivisione di esperienze ci aiutano a costruire soluzioni davvero adatte al cambiamento continuo del nostro settore”.

I riscontri dei partecipanti sono stati unanimi nel sottolineare il valore delle interazioni dirette con il top management e l’efficacia dell’evento come piattaforma di networking e innovazione. Cedric Faivre ha commentato: “Il coinvolgimento attivo, le domande stimolanti e la curiosità sincera dei partecipanti sono stati il segnale chiaro di quanto credano in ciò che stiamo costruendo insieme”.

L’evento si è concluso con un pranzo di networking e l’impegno a proseguire il dialogo con i partner strategici, gettando le basi per nuove collaborazioni nel segno della pulizia intelligente e sostenibile.