Steritalia SpA acquisisce un ramo d’azienda dell’americana Steris AST

Steritalia SpA, società partecipata al 100% da Dussmann Service S.r.l., con sede a Pierantonio (PG) e un fatturato di 24 milioni di euro, ha concluso l’acquisizione del ramo d’azienda della società Steris AST.

La società Steris AST che si occupa di gestione di centrali di sterilizzazione, fornitura di strumentario chirurgico, servizi di re-processing e manutenzione dei dispositivi medici riutilizzabili. Grazie a questa operazione Steritalia si posiziona tra i primi player del settore, con il controllo di 3 stabilimenti produttivi a Pierantonio (PG), Mangone (CS) di recentissima realizzazione e Ariccia (RM); 17 Centrali di Sterilizzazione in Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Inoltre, Steritalia si occupa del noleggio e della gestione strumentario per clienti pubblici e privati.

“Rispetto alle esigenze delle strutture ospedaliere e sanitarie con le quali lavoriamo – dichiara il Presidente e Amministratore Delegato di Steritalia SpA , Graziano Sanna, – ci poniamo ancor più come unico, esperto e affidabile fornitore di sterilizzazione e noleggio di strumentario di chirurgico. In questo modo il personale ospedaliero può dedicarsi completamente all’assistenza al paziente e offrire una migliore performance complessiva”.

Il portafoglio di servizi offerti da Steritalia SpA si estende attraverso l’intero processo di fornitura di strumentario chirurgico sterile per strutture sanitarie e ospedali. Ciò include il prelievo quotidiano di set di strumenti chirurgici usati, la loro pulizia e confezionamento in camera bianca, la sterilizzazione il packaging terminale e la conseguente riconsegna entro 24 ore. L’azienda fornisce anche il servizio di noleggio e la manutenzione degli strumenti chirurgici, garantendone la corretta funzionalità anche attraverso la sostituzione in tempo reale.

Renato Spotti, Presidente e Amministratore Delegato di Dussmann Service Srl, ha così commentato: “Con l’acquisizione del ramo d’azienda di Steris AST potremo fornire ai nostri numerosi clienti nel settore sanitario un servizio capillare sul territorio di sterilizzazione e gestione dello strumentario chirurgico. Si tratta di una attività specialistica che si integra perfettamente con la nostra attuale gamma di servizi che comprende la pulizia e sanificazione ospedaliera e la ristorazione per i pazienti e il personale ospedaliero”

Sterialia SpA si occupa anche di ristrutturazione e costruzione ex novo di centrali di sterilizzazione: l’ultima realizzazione è lo stabilimento produttivo a Mangone, in provincia di Cosenza. Realizzato nell’ambito del project financing per l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza, occupa una superficie di circa 1.000 mq ed è dedicato al reprocessing di dispositivi medici riutilizzabili, sia assemblati in kit chirurgici mono-paziente che confezionati singolarmente in sistemi barriera monouso. Si tratta di un sito all’avanguardia, progettato e realizzato in un’ottica di efficientamento idrico ed energetico, con una capacità produttiva teorica pari a 1.500 Unità di Sterilizzazione al giorno nelle 24 ore.

Fra gli attuali clienti di Steritalia ricordiamo l’Istituto Gaslini di Genova, a Roma l’Ospedale San Filippo Neri, l’Ospedale Bambin Gesù, Il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Gemelli-Isola Tiberina, a Bologna l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna. A Milano il San Raffaele e l’IRCCS Auxologico e il Fatebenefratelli a Napoli.