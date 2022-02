SK-Clean: “Nuove competenze e formazione per l’industria della pulizia”

L’EFCI è la federazione europea che riunisce le organizzazioni professionali nazionali del settore delle pulizie e dei servizi di impianto. Le federazioni affiliate all’EFCI rappresentano un settore che impiega oltre 4,2 milioni di dipendenti attraverso 300.000 aziende in tutta Europa.

L’EFCI sta attualmente implementando il progetto “SK-Clean: Nuove competenze e formazione per l’industria della pulizia”. Il progetto riunisce gli esperti di formazione del settore provenienti da tutta Europa per identificare le principali sfide e le migliori pratiche per accompagnare l’industria attraverso una transizione digitale di successo. Il progetto, svolto tra febbraio 2020 e febbraio 2022, è co-fondato dalla Commissione europea nell’ambito del suo programma di Sostegno al dialogo sociale .

La conferenza finale del progetto SK-Clean, finanziato dall’UE, attuato dall’EFCI con la collaborazione di esperti provenienti da tutta Europa, si terrà a Vienna il 1° aprile. Saranno discussi i risultati della ricerca sull’impatto delle #digitalisation e #training nel settore #cleaning con #experts e responsabili politici.

Salva la data e registrati

su www.bit.ly/SKclean