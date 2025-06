Siglobal entra nel Gruppo Copma

L’acquisizione Siglobal Copma Group è ufficiale: Copma Group ha acquisito il 100% dell’azienda toscana attiva nei lavori e nei servizi di manutenzione, anche su edifici di pregio.

“Con questa operazione – afferma la Presidente Silvia Grandi – come rappresentato nel Piano Strategico 2024-2028, Copma conferma la volontà di costruire un gruppo solido e diversificato, capace di operare su scala nazionale mantenendo al contempo un forte radicamento territoriale. Siglobal porta in dote competenze preziose e una visione condivisa di crescita responsabile.”

Queste la parole di Andrea Barducci, presidente della neo acquisita: “Tutti noi dipendenti Siglobal vogliamo esprimere grande soddisfazione per l’ingresso dell’azienda nel mondo Copma. Siamo consapevoli della sfida che ci attende e faremo di tutto per essere all’altezza della situazione. L’obiettivo comune è la crescita della nostra azienda e il consolidamento di Copma in Toscana.”