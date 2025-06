Sette falsi miti sui venditori è un webinar di AFIDAMP per capire come scegliere e gestire la rete commerciale.

Essere un venditore non significa semplicemente “saper vendere”. Dietro ogni figura commerciale di successo si nascondono competenze, motivazione e una struttura aziendale che sappia valorizzarla e guidarla. Per sfatare alcuni dei pregiudizi più diffusi sul mondo delle vendite e fornire strumenti concreti a chi gestisce team commerciali, AFIDAMP, in collaborazione con Michael Page Italia, organizza il webinar gratuito “I 7 falsi miti sui venditori e le venditrici”, in programma giovedì 3 luglio 2025 dalle 10:00 alle 11:00.

L’incontro, riservato agli associati AFIDAMP (con possibilità di partecipazione anche per i non associati su richiesta), punta a fare luce sulle dinamiche spesso sottovalutate che influenzano il successo o il fallimento di un reparto vendite.

Obiettivo del webinar: fornire strategie efficaci per selezionare e sviluppare le persone giuste, evitando scorciatoie che possono rivelarsi dannose. Perché chi lavora nelle vendite non è solo un numero sul bilancio, ma la voce e il volto del brand sul mercato.

Tra i temi al centro dell’incontro:

Come evitare che un venditore diventi una scheggia impazzita nel sistema aziendale.

Motivare un team commerciale senza aumentare i costi.

Riconoscere le trappole invisibili che portano a fare assunzioni sbagliate.

Un’ora di formazione pratica, aperta al confronto e pensata per chi vuole investire davvero nel cuore pulsante di ogni azienda: il team di vendita.

Info e iscrizioni:

Evento gratuito per gli associati AFIDAMP. Per i non associati, è possibile richiedere la partecipazione scrivendo a segreteria@afidamp.com