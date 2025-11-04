Servizi Italia promuove il rispetto e la sicurezza sul lavoro con il Codice Antimolestie

Servizi Italia rafforza il proprio impegno nella promozione di un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo con l’adozione del Codice di Condotta Antimolestie: uno strumento fondamentale per la prevenzione e il contrasto di molestie e discriminazioni, in linea con le normative nazionali e internazionali.

Contrastare le molestie non è solo un dovere giuridico, ma una responsabilità sociale. Le imprese, infatti, possono (e devono) influenzare positivamente la comunità e l’intera catena del valore. Le molestie costituiscono una discriminazione e sono un ostacolo allo sviluppo professionale, contribuendo al divario retributivo e alla mancata parità di opportunità.

Un fenomeno sottostimato

Secondo l’ISTAT 2024, il 13,5% delle lavoratrici ha subito molestie o ricatti sessuali sul lavoro. Le donne sono le principali vittime (81%). Tuttavia, la sottostima del fenomeno è evidente: solo il 2,3% delle vittime denuncia alle forze dell’ordine e meno del 7% ha ricevuto formazione specifica.

Cosa contiene il Codice di Condotta di Servizi Italia

Il Codice di Condotta Antimolestie non è solo un insieme di regole, ma un vero e proprio patto culturale, che Servizi Italia ha scelto di sottoscrivere per rendere visibile e tangibile il proprio impegno contro le molestie. La redazione del documento è stata possibile grazie al supporto di Fondazione Libellula.

Il documento si apre con un glossario, una sezione fondamentale per fare chiarezza sul significato delle parole chiave. Cuore del Codice sono poi gli otto principi generali, che affermano il diritto a lavorare in un contesto libero da discriminazioni e violenze e sottolineano il ruolo attivo che tutte e tutti, a partire da chi ha responsabilità di coordinamento, devono avere nella promozione di una cultura rispettosa. Viene sancita la centralità della riservatezza, la necessità di disporre di canali di ascolto sicuri, la protezione da possibili ritorsioni per chi segnala e, naturalmente, la possibilità di applicare sanzioni disciplinari nei casi accertati.

Il Codice non si limita a riconoscere il problema, ma propone strumenti concreti per affrontarlo. Tra questi, un programma di prevenzione che prevede attività di formazione, sia per i neoassunti sia per il personale già in forza, momenti di sensibilizzazione su tematiche di genere e la piena integrazione di questi aspetti nella valutazione dei rischi aziendali.

Un elemento distintivo del Codice è l’introduzione della figura della Consigliera di Fiducia: una professionista esterna, indipendente, con competenze specifiche in tema di discriminazioni e molestie. È una figura di garanzia, che offre ascolto, supporto e consulenza, tutelando l’anonimato e la privacy delle persone coinvolte, e rappresenta un punto di riferimento non solo per chi subisce, ma anche per chi è testimone o ha dubbi su comportamenti inadeguati.

Infine, il Codice definisce le procedure di segnalazione, distinguendo tra una modalità informale, adatta ai casi meno gravi e risolvibili attraverso il dialogo e la mediazione, e una modalità formale, riservata a situazioni più complesse o gravi, che richiedono un intervento strutturato da parte dell’azienda. In entrambi i casi, l’obiettivo è lo stesso: garantire tutela, trasparenza e un ambiente di lavoro dove ogni persona si senta al sicuro e rispettata.

Una cultura della prevenzione

L’adozione del Codice di Condotta non è un atto formale, ma un passaggio culturale: riconoscere che la violenza di genere non è un fatto privato, ma una questione sistemica che riguarda anche il lavoro. Per contrastarla serve consapevolezza, formazione e azione collettiva. Servizi Italia ha scelto di essere parte di questo cambiamento.