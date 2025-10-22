Scuola di pulizia con Kärcher e Plastic Free Onlus

Scuola di pulizia al Liceo Boccioni di Milano: il progetto ha il patrocinio del Municipio 8 di Milano e prevede una settimana di formazione ambientale e manutenzione leggera da parte di professionisti e studenti. L’esito atteso una scuola rinnovata, più pulita e vivibile.

Prende il via al Liceo Artistico “U. Boccioni” di Milano “Cleaning School – Educare alla cura degli spazi comuni”, un’iniziativa che trasforma la pulizia e la rigenerazione leggera degli ambienti scolastici in un percorso educativo concreto, coinvolgendo direttamente gli studenti. Il progetto è ideato insieme a Kärcher e Plastic Free Onlus, con il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano.

Kärcher, leader nei prodotti e soluzioni di cleaning, mette a disposizione per una settimana tecnologie e competenze: idropulitrici, lavapavimenti, aspiratori solidi-liquidi e la presenza di tecnici che affiancheranno studenti e docenti in moduli di formazione su sicurezza, corretto utilizzo delle macchine, cura dei materiali e consumo responsabile di acqua ed energia. L’obiettivo è trasferire competenze pratiche e responsabilità civica, affinché le buone prassi sperimentate a scuola diventino comportamenti quotidiani replicabili a casa e nel quartiere.

L’iniziativa è tra quelle individuate per celebrare i 90 anni di Kärcher, nell’ambito del progetto 90 Cleaning Projects: interventi di pulizia e valorizzazione di luoghi pubblici e culturali in tutto il mondo.Il programma al Liceo Boccioni prevede sessioni frontali di sensibilizzazione ambientale a cura della onlus Plastic Free e attività sul campo in aree interne ed esterne dell’istituto. L’operazione punta a risultati misurabili in ore di formazione, superfici trattate, miglioramento del decoro, e alla creazione di una guida di buone pratiche per la comunità scolastica.

Gabriele Esposito, General Manager di Kärcher Italia, dichiara: “Un leader deve unire tecnologia, metodo e responsabilità. Mettere gli studenti al centro di un intervento reale significa dare concretezza all’educazione civica: si imparano sicurezza, rispetto dei materiali, uso consapevole delle risorse e qualità del risultato. L’attività nel sociale è uno dei pilastri del nostro approccio alla sostenibilità: auspichiamo che questa esperienza resti nel tempo e possa essere replicata in altre scuole.”

Stefania Giacalone, Dirigente Scolastica del Liceo Artistico “U. Boccioni” di piazzale Arduino, afferma: “Nella nostra scuola l’apprendimento passa anche dalla cura attiva del nostro ambiente. Per rafforzare il senso di appartenenza e la responsabilità civica abbiamo organizzato questa iniziativa che va oltre l’ordine: è una vera e propria lezione di Educazione Civica. L’attività si focalizza sulla sostenibilità, la lotta ai cambiamenti climatici e l’adozione di stili di vita ecologicamente responsabili. Si tratta del primo dei tre appuntamenti del nostro nuovo piano di formazione civica.”

Federico Di Fabio, responsabile del progetto e Corporate Partnership Specialist di Plastic Free, aggiunge: “Quando la sensibilizzazione diventa esperienza, nasce la consapevolezza. Insieme a Kärcher e all’Istituto Boccioni accompagniamo i ragazzi in un percorso che li porta a vedere, capire e agire: ridurre la plastica, rispettare l’ambiente, scegliere comportamenti responsabili. Attraverso l’esperienza diretta e il contatto con la natura, imparano che ogni azione, anche la più piccola, ha un valore e può generare un impatto positivo. Toccare con mano i rifiuti raccolti, condividere l’impegno con i compagni e vedere il cambiamento del luogo che li circonda fa nascere un nuovo modo di guardare il mondo.Così, un clean-up diventa un momento di crescita, di ispirazione e di scoperta. Un gesto concreto che accende una consapevolezza destinata a durare nel tempo e che può trasformarsi in un seme di cambiamento per il futuro.”

Fabio Galesi, Vice Presidente del Municipio 8, sottolinea: “L’iniziativa proposta da Kärcher e Plastic Free Onlus coinvolgendo il Liceo Boccioni è un segnale molto importante per il nostro Municipio. Con i cambiamenti climatici in atto è importante che tutti gli attori, partendo dalle scuole, la società civile, le aziende e singoli cittadini abbiano una sensibilizzazione per la cura e il mantenimento del nostro territorio. Come Municipio 8 stiamo sostenendo decine di iniziative per l’avvio di buone pratiche e la valorizzazione dello spazio pubblico.”