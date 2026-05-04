Roberto Galli riconfermato Presidente del Comitato Esecutivo Distributori di AFIDAMP

Roberto Galli della Erremme di Omegna è stato riconfermato alla guida per il triennio 2026–2029 del Comitato Esecutivo dei Soci Distributori di AFIDAMP. Al suo fianco, nel ruolo di Vicepresidente, riconfermata Virna Re della DIERRE.

La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea del 28 aprile, durante la quale è stato eletto il nuovo Comitato Esecutivo dei Distributori per il triennio 2026-2029. Una rielezione nel segno della continuità per l’ottimo lavoro svolto, per la capacità di dialogare e creare un’associazione coesa con la componente dei fabbricanti. Galli e Re entrano di diritto a far parte anche del nuovo Consiglio Direttivo AFIDAMP, la cui componente fabbricanti sarà eletta nella prossima assemblea di giugno.

“È con grande orgoglio e motivazione che rimango alla guida dei Soci Distributori di AFIDAMP – dichiara Roberto Galli – con l’obiettivo di continuare a vedere l’associazione crescere. In questi anni è stato fatto un percorso molto importante, grazie anche all’equilibrio raggiunto con i fabbricanti e alla possibilità di sedere nel Consiglio Direttivo AFIDAMP. L’associazione riveste un ruolo tecnico di riferimento sul mercato e nei confronti delle istituzioni, e l’obiettivo del prossimo triennio è quello di vederla crescere con ancora maggior forza. Ringrazio tutto il Comitato Esecutivo per la rielezione e ringrazio inoltre Virna Re, nuovamente mia compagna di viaggio in questa importante avventura professionale”.

Oltre al Presidente e al Vicepresidente, fanno parte del Comitato Esecutivo 2026–2029:

Francesco BERTINI – Temaco, Barbara BOTTONI – Socaf, Marco COSTAGGIU – Comark Italia, Giuseppe SALERNO – Nasta, Gianni TARTARI – Sil Advanced.

Un Comitato che registra importanti conferme e anche due nuovi ingressi di rilevo con personalità che rappresentano importanti gruppi della distribuzione, come Giuseppe Salerno di Nasta, presidente di We Italia e Marco Costaggiu di Comark e membro del Consiglio Direttivo di Soligena.

Durante l’assemblea, ospitata presso la sede milanese dell’associazione, sono state ripercorse le attività svolte da AFIDAMP nel corso del 2025, con un focus sui progetti avviati per l’anno in corso e con la valorizzazione delle molte attività portate avanti grazie al lavoro dello staff, ai Gruppi di Lavoro e ai Focus Team.