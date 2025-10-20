Iscriviti alla newsletter
Riello Cleaning Machines acquisisce Pulitecno

Riello Cleaning Machines è lieta di comunicare l’acquisizione della quota di maggioranza di Pulitecno, azienda piacentina nota per la progettazione e la produzione di idropulitrici professionali e industriali di elevata qualità, presente nel mercato dal 1978.

Un passo importante che permetterà a Riello Cleaning Machines di ampliare ulteriormente il proprio portafoglio prodotti per poter offrire un assortimento sempre più ricco e differenziato di macchinari per la pulizia professionale.

Queste idropulitrici sono completamente Made in Italy, disponibili in versioni fisse e mobili, ad acqua calda e fredda, caratterizzate da specifiche tecniche di alto livello, maneggevolezza e semplicità di utilizzo in grado di assicurare risultati eccellenti in molteplici settori e applicazioni.

