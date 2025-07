Purus Innovation Award, i finalisti per il Premio Innovazione CMS Berlino

Purus Innovation Award 2025, sono stati annunciati i finalisti nell’ambito di CMS Berlino: la giuria di esperti ha reso noti i 18 nominati nelle sei categorie di concorso che accedono alla fase finale durante la fiera.

Il premio rappresenta la forza innovativa dell’industria della pulizia, che si ritroverà alla principale fiera tedesca del settore dedicata alla pulizia e all’igiene, in programma dal 23 al 26 settembre 2025.

Durante la prima fase del processo di selezione, gli esperti hanno analizzato e valutato 63 candidature complessive, tenendo conto dell’elevato potenziale innovativo per l’uso quotidiano e della solidità del concetto complessivo. Numerose sono state le candidature nella nuova categoria Robotica/IA, a conferma della crescente importanza delle tecnologie smart nell’industria della pulizia.

“Anche quest’anno, sono stati esaminati a fondo una vasta gamma di prodotti e tecnologie. È stato stimolante, in qualità di giurata, osservare quali temi siano oggi al centro dell’attenzione e come vengano affrontati in modo diverso. La varietà delle candidature ha riflesso l’ampiezza del settore, mostrando quanto sia forte l’impegno nel trovare soluzioni pratiche. Il confronto professionale tra i membri della giuria è stato tanto prezioso quanto la visione condivisa sui progetti presentati“, ha dichiarato la presidente della giuria Tanja Čujić, membro del consiglio dell’Associazione Federale delle Imprese di Pulizia Edifici e socia dirigente di Čujić Gebäudedienste GmbH.

La giuria, composta da otto membri, selezionerà i vincitori in una seconda votazione immediatamente prima dell’inizio della fiera. La cerimonia di premiazione si terrà alla CMS Berlino il 23 settembre 2025 durante la CMS Welcome Evening.

I 18 finalisti nominati per il Purus Innovation Award 2025

Categoria Macchine per la pulizia

Cleanfix Reinigungssysteme AG : Cleanfix Toro CAS

: Cleanfix Toro CAS MotorScrubber / DRYFT : S-Motion Scrubber Dryer

: S-Motion Scrubber Dryer Wetrok AG: Spin Befree

Categoria Robotica / Intelligenza Artificiale

Alfred Kärcher SE & Co. KG : KIRA B 200

: KIRA B 200 Primech AI Pte Ltd : HYTRON – robot per la pulizia dei bagni

: HYTRON – robot per la pulizia dei bagni Robovox Distributions GmbH: Robovox RV3

Categoria Attrezzature

ARCORA International GmbH : Porta-mop FLEX-ON

: Porta-mop FLEX-ON EMIL DEISS KG (GmbH + Co.) : Sacco per rifiuti Re:SOURCE PLUS

: Sacco per rifiuti Re:SOURCE PLUS Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG: Asciugatrice a pompa di calore – Colonna asciugatrice

Categoria Igiene nei servizi igienici

Diversey Deutschland GmbH & Co OHG : Dispenser manuale per il lavaggio delle mani Lesseau

: Dispenser manuale per il lavaggio delle mani Lesseau OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH : PRAESIDIO Fuel Cell – Dispenser per disinfettante

: PRAESIDIO Fuel Cell – Dispenser per disinfettante Tork – Essity Professional Hygiene Germany GmbH: Tork Xpress® – Asciugamani compressi Multifold

Categoria Strumenti e sistemi digitali

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG : Miele Move Connect

: Miele Move Connect PlanD : Paula – assistente IA per gli addetti alle pulizie

: Paula – assistente IA per gli addetti alle pulizie ToolSense GmbH: ToolSense LINK – Piattaforma IoT per il settore della pulizia

Categoria Prodotti per la pulizia

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA : MILIZID ONE

: MILIZID ONE Tana-Chemie GmbH : TAWIPneo

: TAWIPneo Wetrok AG : Novaline – Novafloor, Novasurf, Novascristal, Novasan forte, Novabowl.

: Novaline – Novafloor, Novasurf, Novascristal, Novasan forte, Novabowl.

Ulteriori informazioni sul Purus Innovation Award sono disponibili sul sito ufficiale di CMS:

www.cms-berlin.de