Pulizia professionale e innovazione: a settembre torna CMS Berlin

CMS Berlin 2025, dal 23 al 26 settembre 2025, aprirà le sue porte su oltre 34.000 metri quadrati di spazio espositivo, presentando soluzioni intelligenti che stanno rivoluzionando l’industria della pulizia, rendendola sempre più efficiente, sostenibile e a prova di futuro.

(Immagine: Messe Berlin GmbH)

Quest’anno il focus è chiaro: digitalizzazione e intelligenza artificiale. Tecnologie che non solo stanno trasformando il modo in cui vengono svolte le operazioni quotidiane, ma che stanno anche ridefinendo il ruolo del personale addetto alle pulizie, fornendo strumenti avanzati di supporto e gestione.

Una piattaforma di dialogo internazionale

CMS Berlin non è solo esposizione, ma anche un luogo di confronto. Attraverso il CMS Practice Forum, lo Speakers’ Corner e diversi format di discussione, esperti e professionisti avranno l’occasione di approfondire i temi chiave del settore e scambiare esperienze con i principali attori globali.

Le novità del 2025

L’edizione di quest’anno porta con sé diverse prime assolute:

Housekeeping and Hospital Cleaning/Care Focus Day : una giornata dedicata esclusivamente alla pulizia domestica e ospedaliera, con soluzioni e strategie su misura per questi ambiti delicati.

: una giornata dedicata esclusivamente alla pulizia domestica e ospedaliera, con soluzioni e strategie su misura per questi ambiti delicati. Visite guidate tematiche : per la prima volta i visitatori potranno partecipare a tour dedicati, con focus sulle pulizie professionali e l’igiene ospedaliera

: per la prima volta i visitatori potranno partecipare a tour dedicati, con focus sulle pulizie professionali e l’igiene ospedaliera Mobility Cleaning Circle : un evento speciale dedicato alle sfide e alle innovazioni legate alla pulizia dei trasporti, tema cruciale per garantire sicurezza e comfort negli spostamenti quotidiani.

: un evento speciale dedicato alle sfide e alle innovazioni legate alla pulizia dei trasporti, tema cruciale per garantire sicurezza e comfort negli spostamenti quotidiani. CMS Purus Innovation Award (PIA) la cui premiazione avverrà il 24 settembre in occasione di un evento serale presso il CMS che si svolgerà presso la Marshall Haus.

Competenza, networking e futuro

Accanto alla ricca area espositiva internazionale, il programma collaterale offrirà competenze concentrate, dimostrazioni pratiche e un networking mirato.

Ricordiamo qui gli 11 finalisti del prestigioso PIA:

Grandi Macchine

Nilfisk GmbH, Liberty SC50

Schneidereit GmbH, Mopp Wash 14.7 washing machine

KENTER Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH, Comac C 85 NSC floor cleaning machine

Piccole Macchine

KENTER Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH, mop lite

Husqvarna Deutschland GmbH, Husqvarna Automower 535 AWD professional robotic lawnmower

Diversey Deutschland GmbH & Co OHG, TASKI Aero BP backpack vacuum cleaner

Attrezzature

ARCORA International GmbH, ARCORA PU-PAD, PU-PAD 17″ = 432 mm

Grass Tech Solutions sprl/bvba, Brush/Pad SUPERSUB FLOOR CLEANING PAD

Hako GmbH, DUST STOP



Strumenti digitali e applicazioni software

IntelliClean, Intelliclean

ADLATUS Robotics GmbH, ADLATUS TEAMS 2020

