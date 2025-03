“Product of the Year ISSA PULIRE 2025”: innovazione nella pulizia professionale

Il “Product of the Year ISSA PULIRE 2025” valorizza e sostiene le soluzioni più innovative nel settore della pulizia professionale e della sanificazione. La 4a edizione si terrà a Milano dal 27 al 29 maggio 2025. La scadenza delle candidature è il 4 aprile.

Criteri di ammissione

La partecipazione è riservata alle aziende che:

Sono espositori o co-espositori di ISSA PULIRE 2025.

Sono produttori, importatori o distributori esclusivi di macchine, accessori, dispositivi, attrezzature, prodotti chimici, carta-fibre-panni, sistemi, software e servizi.

Operano nei settori di pulizia professionale, igiene, sanificazione ambientale, sicurezza, facility management, disinfestazione, lavanderia, servizi, sollevamento, car wash, logistica.

Hanno introdotto i prodotti sul mercato tra il 1 gennaio 2024 e il 30 marzo 2025.

Possono partecipare anche prodotti già candidati ad altri premi in fiere del 2024 e 2025.

Processo di selezione e valutazione

Il processo si articola in 4 fasi:

Raccolta delle adesioni: tramite modulo online sul sito di ISSA PULIRE 2025. Valutazione tecnica: una giuria di esperti valuta i progetti candidati e seleziona i finalisti che entreranno in Nomination. Preferenza del pubblico: i visitatori della fiera ISSA PULIRE 2025, durante la manifestazione, potranno votare uno dei progetti finalisti per il “People’s Choice Mention”. Votazione della giuria tecnica: la giuria sceglierà il vincitore del “Product of the Year ISSA PULIRE 2025” tra i finalisti. Il prodotto con il maggior numero di voti sarà il vincitore. I prodotti devono soddisfare criteri di qualità tecnica, funzionalità, efficienza economica/energetica, progresso tecnologico, benefici per l’utilizzatore, strategia di innovazione e sostenibilità.

Criteri di valutazione

Il premio “Product of the Year ISSA PULIRE 2023” intende certificare, attraverso il giudizio obiettivo espresso dai giurati, che i prodotti selezionati per la Nomination soddisfino i seguenti criteri:

Qualità tecnica

Funzionalità e facilità di utilizzo

Efficienza economica/energetica

Progresso tecnologico

Benefici per l’utilizzatore

Strategia di innovazione

Sostenibilità Sociale, ecologica ed economica.

I prodotti dovranno quindi essere originali ed evidenziare elementi di novità, di miglioramento e di vantaggio competitivo nel confronto diretto con la concorrenza. Le candidature si chiudono il 4 aprile prossimo e ogni azienda può candidare fino a un massimo di 3 prodotti attraverso il modulo di iscrizione presente sul sito della manifestazione nella sezione dedicata. Tutte le proposte saranno valutate da una giuria di esperti internazionali, che decreterà cinque finalisti.

Il premio è organizzato da ISSA PULIRE NETWORK S.r.l., con sede a Milano. Per informazioni, contattare Maria Elisa Latella (mariaelisa@issapulirenetwork.com).