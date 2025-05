“Product of the Year ISSA PULIRE 2025”: ecco i finalisti

“Product of the Year ISSA PULIRE 2025”, annunciati i cinque finalisti del prestigioso premio che celebra l’eccellenza e l’innovazione nel settore del cleaning professionale.

I prodotti selezionati rappresentano soluzioni all’avanguardia, capaci di ridefinire gli standard di efficienza, sostenibilità, tecnologia e sicurezza applicata alla pulizia.

Ecco i finalisti in gara:

La selezione è frutto del lavoro di una giuria internazionale, composta da: Helge Alt (President, Puhastusekspert); Joaquín Montesinos (Managing Director, Avanti Blue); Adonai Arruda (President, Facop); Toni D’Andrea (CEO, ISSA PULIRE Network).

Novità 2025: il pubblico protagonista con il People’s Choice Mention

Per la prima volta, anche i visitatori della fiera potranno esprimere la propria preferenza. Nasce infatti il People’s Choice Mention, un riconoscimento speciale che sarà assegnato al prodotto finalista più votato dal pubblico.

Come votare

Tutti i visitatori della fiera avranno la possibilità di partecipare attivamente, esprimendo la propria preferenza per uno dei cinque prodotti finalisti. Per farlo, sarà sufficiente recarsi allo stand dedicato al premio “Product of the Year ISSA PULIRE 2025”, situato nel Padiglione 12 – Stand L38, dove saranno esposti tutti iprodotti in gara, sia i finalisti che i candidati. Le votazioni saranno aperte nelle giornate del 27 e 28 maggio, e ogni visitatore potrà contribuire a decretare il vincitore del People’s Choice Mention, il nuovo riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico.

Cerimonia di premiazione

L’annuncio ufficiale dei vincitori del premio “Product of the Year ISSA PULIRE 2025” e del “People’s Choice Mention” avverrà nel corso della Cerimonia di premiazione, che rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione. L’evento si terrà il 29 maggio alle ore 12:30, presso la Sala Roma dell’ISSA PULIRE Lab, all’interno del Padiglione 8. Sarà l’occasione per celebrare le innovazioni più significative nel settore del cleaning professionale e rendere omaggio all’impegno delle aziende finaliste.

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, visitare il sito ufficiale.

ISSA Pulire 2025