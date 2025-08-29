PestWorld 2025: iscrizioni scontate fino al 5 settembre

PestWorld 2025 è il più grande appuntamento internazionale dedicato al settore del pest management, organizzato dalla National Pest Management Association (NPMA). Le registrazioni a prezzo ridotto si chiudono il 5 settembre 2025.

L’evento si terrà dal 21 al 24 ottobre 2025 al Marriott Orlando World Center di Orlando, Florida (USA). Tutte le prenotazioni e le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito ufficiale: www.pestworld2025.org , dove è già consultabile il programma completo con sessioni plenarie e parallele.

I partecipanti sono invitati a scaricare l’app ufficiale della conferenza, disponibile su Apple App Store e Google Play: uno strumento utile per consultare il programma, conoscere espositori e relatori e accedere alla directory dei partecipanti.

Un evento globale

PestWorld è un appuntamento annuale che richiama oltre 4.000 delegati da più di 50 Paesi. La manifestazione offre un’ampia vetrina di nuove tecnologie, ricerche scientifiche e tendenze di mercato, con oltre 200 espositori presenti in fiera. Ampio spazio anche al networking e allo scambio di esperienze tra professionisti.

Programma per i delegati internazionali

Gli ospiti provenienti dall’estero potranno partecipare non solo alle sessioni generali, ma anche a iniziative pensate specificamente per loro. Tra queste, una sessione di benvenuto e orientamento il primo giorno, dedicata in particolare ai nuovi partecipanti. Momento clou sarà la International Reception di mercoledì sera, sponsorizzata da Orkin, tradizionale occasione di incontro e convivialità tra i professionisti internazionali. Giovedì pomeriggio si terrà inoltre la riunione aperta della Global Pest Management Coalition, a cui tutti i delegati stranieri sono invitati a partecipare. La manifestazione si concluderà venerdì con il PestFest closing party, serata all’insegna di musica dal vivo e intrattenimento, occasione ideale per salutare colleghi e nuovi contatti in un clima informale.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.pestworld2025.org.