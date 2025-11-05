PestWorld 2025 batte tutti i record

PestWorld 2025 ha riunito i professionisti della gestione degli infestanti di tutto il mondo con numeri da record.

Oltre 4.500 delegati si sono ritrovati al Marriott Orlando World Center, a Orlando, in Florida, dal 21 al 24 ottobre, per quello che è l’evento più importante al mondo dedicato alla conferenza, esposizione e formazione nel settore della gestione degli infestanti. Si tratta di un aumento di circa 12% rispetto al 2024, che già aveva registrato una partecipazione record.

I delegati partecipano a questo evento annuale, organizzato dalla National Pest Management Association (NPMA) degli Stati Uniti, per l’opportunità di incontrare colleghi del settore, scambiare conoscenze, acquisire nuove prospettive sulle tendenze emergenti del mercato e rimanere aggiornati sulle ultime ricerche tecniche. Tra i 4.500 partecipanti, 638 provenivano da 75 Paesi diversi, a testimonianza della natura sempre più globale del settore della gestione degli infestanti.

Ampia varietà di sessioni tecniche

Nel corso dei tre giorni, i partecipanti hanno avuto numerose occasioni per imparare e condividere esperienze. Le circa 70 sessioni formative hanno trattato temi legati alla crescita aziendale, all’innovazione e alle buone pratiche, con argomenti che spaziavano da IA e il futuro dei servizi, alla gestione delle formiche invasive, attrazione e fidelizzazione dei talenti, gestione dei parassiti invisibili, preparazione aziendale ai disastri naturali, rodenticidi e resistenza, fino alla cosiddetta “rivoluzione dei ratti”, e molto altro ancora.

Gli espositori

L’esposizione, cuore pulsante di PestWorld, ha visto la partecipazione di 256 espositori, offrendo ai visitatori un’ampia gamma di novità e prodotti. Oltre agli espositori statunitensi, erano presenti numerose aziende provenienti da Europa, Sud America e Asia.

Il Pinnacle Award

Durante l’evento sono stati assegnati diversi premi di settore, il più prestigioso dei quali è il Pinnacle Award, conferito a una persona che abbia contribuito in modo significativo all’intera industria nel corso della sua carriera. Quest’anno il premio è stato assegnato a Dan Moreland, Publisher Emeritus della rivista nordamericana Pest Control Technology (PCT). Giornalista pluripremiato, Moreland ha dedicato oltre quarantanni al settore della disinfestazione.

Incontro globale

L’incontro della Global Pest Management Coalition (GPMC) è ormai una componente consolidata di PestWorld. I membri provenienti da tutto il mondo hanno esaminato i progressi dei principali gruppi di lavoro, in particolare quelli dedicati alla Sostenibilità e alla Salute Pubblica. È stata annunciata la nomina di Viren Merchant come Vicepresidente del consiglio, e sono stati discussi i preparativi per il prossimo Public Health Summit, previsto a Hong Kong nel luglio 2026, a conferma del continuo impegno nel far progredire le strategie globali di gestione degli infestanti.

Il prossimo PestWorld si terrà a Grapevine, Texas, dal 20 al 23 ottobre 2026.