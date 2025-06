PestMed Expo ottiene la qualifica di Fiera Internazionale

PestMed Expo, la fiera evento dedicata ai professionisti del Pest Management e della Sanificazione, alla vigilia della sua terza edizione è stata iscritta nel calendario con la qualifica di fiera internazionale con Delibera da parte della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.r. 25 febbraio 2000 n. 12, e successive modificazioni.

Questo importante riconoscimento, ottenuto grazie alla qualificata partecipazione di espositori esteri provenienti da paesi diversi, e da visitatori professionali da oltre 56 paesi – Europa – medio Oriente – Nord Africa – Sud Est Asiatico – inserisce la manifestazione all’interno dei grandi circuiti di comunicazione e promozione dedicati alle fiere internazionali di tutti i settori conferendole prestigio e soprattutto aumentando in modo esponenziale la visibilità e la facilità di individuazione sui motori di ricerca di tutto il mondo.

La qualifica permette inoltre alle aziende che desiderano esporre a PestMed un più facile accesso alla richiesta di contributi e agevolazioni a supporto della partecipazione all’evento dichiarato internazionale, e ciò nei riguardi di bandi di Camere di Commercio, Associazioni di Categoria o Enti Pubblici territoriali, da verificarsi Regione per Regione data la diversità di opportunità offerta dalle regolamentazioni specifiche territoriali.

La qualifica di internazionale conferma perfettamente il percorso già consolidato da PestMed Expo, nella sua posizione di evento di riferimento internazionale anche da parte delle partnership di alto livello con le associazioni di settore e di categoria di oltre 35 nazioni, in particolare con i paesi del bacino del Mediterraneo tra cui Egitto, Marocco – AM3D – e Tunisia, dell’Europa – CePA – e del Medio Oriente – MEPCA – e Sud Est Asiatico – FAOPMA.

Importante è anche l’ampia partnership con le Associazioni dei grandi Buyer di area confindustriale:partnership che offrono opportunità di matching e networking a tutti gli espositori ed i visitatori professionali di PestMed, rendendolo un evento unico e di grande spessore per tutto il settore del pest management e della sanificazione.

L’edizione 2026 offrirà un programma di workshop sia per l’aggiornamento professionale che per la presentazione delle novità e tendenze del settore, ideali per un folto pubblico di visitatori da tutto il mondo in ulteriore incremento anche rispetto ai successi delle due edizioni precedenti offrendo un’esperienza sempre fortemente professionalizzante.

L’appuntamento per la terza edizione di PestMed Expo è fissato per l’11, 12 e 13 febbraio 2026 a BolognaFiere.

Per maggiori informazioni e per partecipare all’evento expo@avenue-media.eu o chiamare al +39 051.6564300.