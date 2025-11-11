Nuova partnership strategica tra Groupe Berkem e Newpharm S.r.l.

Newpharm S.r.l., azienda italiana leader nel settore della disinfestazione professionale, annuncia con orgoglio la firma di un nuovo accordo di partnership strategica con Groupe Berkem, società francese specializzata in soluzioni avanzate per la protezione del legno e il controllo delle termiti.



In base all’accordo, Newpharm distribuirà le linee di prodotti di Groupe Berkem in oltre 25 Paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia, consolidando così la propria forte presenza internazionale ed espandendosi in mercati chiave ad alto potenziale di crescita.

Newpharm: oltre 40 anni di esperienza ed espansione internazionale

Con più di 40 anni di esperienza, Newpharm ha consolidato il proprio ruolo di riferimento affidabile nella gestione professionale degli infestanti. L’azienda sta attualmente perseguendo una strategia di internazionalizzazione ambiziosa, con un focus su Africa, Medio Oriente, India, subcontinente indiano e Estremo Oriente, mantenendo al contempo una solida leadership in Europa. La partecipazione alle principali fiere internazionali, conferenze ed eventi di settore in queste regioni rafforza ulteriormente la sua posizione come partner innovativo e affidabile.

Newpharm è ampiamente riconosciuta per i suoi:

Insetticidi a basso impatto ambientale

Film liquido antizanzare a base vegetale

Soluzioni complete per la disinfestazione professionale, l’allevamento e la conservazione dei cereali

Groupe Berkem: un leader riconosciuto nella protezione del legno

Groupe Berkem è una PMI industriale, protagonista nel settore della chimica specialistica dal 1964. Con una posizione di rilievo nella chimica di origine vegetale, l’azienda è da sempre specializzata in prodotti e soluzioni per la protezione del legno contro insetti xilofagi e termiti, attività che rappresenta uno dei suoi principali ambiti di business.

Questa competenza si integra perfettamente con l’ampio portafoglio di Newpharm.

Grazie all’esperienza di Groupe Berkem, Newpharm potrà offrire da subito soluzioni all’avanguardia nel settore della protezione del legno, in linea con gli elevati standard qualitativi già associati al suo portafoglio di prodotti per la gestione degli infestanti a livello globale.

Linee di prodotti incluse nella partnership:

AXIL® 3000 P+, SARPALO AF 200 THM, TERMIFUGE GP, TERMIFUGE, TERMIFILM®, XILIX® IFC 300, XILIX®, NOVATERM®.

Un’offerta globale più forte e completa

Questa partnership commerciale arricchisce in modo significativo il catalogo Newpharm, rendendolo più completo e competitivo che mai. Unendo le proprie forze, le due aziende offriranno al mercato soluzioni innovative, sostenibili e di alto livello, coprendo l’intero spettro della gestione degli infestanti — dalla salute pubblica e agricoltura fino alla protezione delle strutture e del legno.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Groupe Berkem. Questa partnership ci consente di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio internazionale e di fornire soluzioni eccellenti ai professionisti che ogni giorno operano nel campo della salute pubblica e della protezione delle strutture,” ha dichiarato Enrico Bagarollo, Direttore Generale di Newpharm S.r.l.

“Per noi, Newpharm è il partner ideale per consolidare la presenza dei nostri marchi e delle nostre linee di prodotti nei mercati chiave. Condividiamo la stessa visione: innovazione, sostenibilità e supporto tecnico di alto livello,” ha aggiunto Olivier Fahy, CEO di Groupe Berkem.