Numeri in crescita per ISSA PULIRE: oltre 21.000 presenze da 101 Paesi e 421 espositori

Si è conclusa con soddisfazione la 27ª edizione di ISSA PULIRE, la più importante manifestazione fieristica dedicata alla pulizia professionale, che ha confermato il suo ruolo di riferimento internazionale per il settore.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 421 espositori, 52 in più rispetto al 2023, con una significativa presenza di 169 nuovi espositori, a testimonianza del crescente interesse e dinamismo del comparto.Le presenze sono state 21.020, provenienti da 101 Paesi. Di questi, il 28% dall’estero, con una forte prevalenza di operatori provenienti dall’Europa (76%), seguiti da Asia (11%), America (5%) e Africa (4%). A contribuire a questo risultato anche la presenza delle delegazioni di buyers esteri, organizzata in collaborazione con ICE Agenzia, provenienti da Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Ghana, Marocco, Nigeria, Sudafrica.

“Sono molto felice dei risultati di questa edizione”, ha commentato Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network. “La partecipazione straordinaria e la qualità degli espositori e dei visitatori dimostrano come il settore sia in costante crescita e come la fiera sia sempre più centrale nel panorama internazionale. Questi numeri confermano ISSA PULIRE come piattaforma globale di innovazione, networking e sviluppo per tutti i professionisti della pulizia professionale, integrando tecnologia, sostenibilità e formazione”.

Grande entusiasmo anche per le iniziative speciali, tra cui il prestigioso riconoscimento “Product of the Year ISSA PULIRE 2025”, assegnato a I-Walk di I-Team, selezionato per il suo design compatto e funzionale, la facilità d’uso e l’attenzione alla sostenibilità, offrendo un contributo concreto alla trasformazione intelligente delle operazioni di pulizia; e al People’s Choice Mention assegnato dai visitatori della fiera a Hy-genio di Hygenia, il sistema di pulizia completo progettato per ottimizzare le operazioni in ambienti professionali, riducendo sprechi, tempi di inattività e rischi per l’operatore. L’evento ha evidenziato l’eccellenza tecnologica e progettuale che caratterizza il settore.

Ad attirare l’attenzione dei visitatori è stato anche l’Hackathon ISSA PULIRE, che ha visto la partecipazione di 8 team multidisciplinari di studenti universitari, che si sono sfidarsi sul tema della gestione intelligente e sostenibile della pulizia di due nuovi stadi di Milano, immaginati nel 2035 come poli multifunzionali all’avanguardia. Il primo premio è stato assegnato al Team di I-Team, sponsorizzato dalla omonima azienda e composto da 3 studenti immatricolati alla facoltà di Ingegneria dell’automazione industriale dell’Università di Brescia. Secondo classificato il Team Idrobase ISSA, composta da 4 studenti delle facoltà di Intelligenza Artificiale e Intelligenza artificiale e matematica dell’ Università Milano Bicocca, di Milano Statale, e Pavia.

Appuntamento alla prossima edizione nel 2027, con nuove sfide, nuovi protagonisti e una visione sempre più globale del cleaning professionale.