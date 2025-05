Newpharm Group: +25% nei primi mesi del 2025

Innovazione, territorio e visione internazionale: la ricetta del successo della famiglia Bagarollo, nonostante un contesto economico globale incerto.

Newpharm Group registra una crescita del 25% nei primi quattro mesi del 2025. A trainare l’espansione è l’impegno costante della famiglia Bagarollo – Dionisio, Claudia ed Enrico – che continua a investire con determinazione sul territorio e sull’innovazione.

Il gruppo, realtà affermata nel panorama italiano ed europeo, poggia il proprio sviluppo su quattro business unit fortemente complementari:

Professional – In prima linea nel settore della disinfestazione professionale, questa divisione offre soluzioni avanzate per la gestione degli infestanti e l’igiene ambientale, attraverso una gamma completa di prodotti e tecnologie all’avanguardia. Si distingue per l’innovazione costante, l’attenzione alla qualità e il supporto tecnico ai professionisti del settore.

Zootech – Focus sul benessere animale e sull'ecologia, grazie a soluzioni naturali per il controllo degli infestanti negli allevamenti. Le tecniche proposte stanno riscuotendo l'interesse del mercato per la loro efficacia, sicurezza e sostenibilità.

Home & Garden – Con la linea "Il Mio Orto Bio", la divisione propone soluzioni biologiche per orti e giardini. Il progetto è sostenuto da una forte campagna mediatica e dalla collaborazione con influencer autorevoli, che ne esaltano la sintonia con la natura e il rispetto per l'ambiente.

Medical – Questa divisione commercializza soluzioni di alta qualità con un focus specifico sull'ortopedia e, in particolare, sulla chirurgia del piede e della caviglia, sia in ambito traumatologico che elettivo, anche attraverso tecniche mininvasive. È inoltre attiva nel reprocessing degli strumenti endoscopici, nella disinfezione automatizzata delle sonde ecografiche e nello sviluppo di dispositivi medici innovativi per l'endoscopia, l'urologia e la ginecologia. Si distingue per la collaborazione con fornitori internazionali selezionati per eccellenza e innovazione, portando sul mercato italiano tecnologie all'avanguardia, sicure e affidabili.

Newpharm è ormai presente in 35 paesi e si appresta a superare la soglia dei 50, con un focus strategico sul Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. Il presidio diretto dei mercati è garantito anche attraverso la partecipazione a 12 fiere nazionali e internazionali previste solo per il 2025.

A supportare questa crescita è anche un team interno preparato e multidisciplinare, insieme a una rete commerciale capillare e dinamica, in grado di garantire un contatto diretto e costante con il mercato, rispondendo in modo efficace e tempestivo alle esigenze dei clienti. Tutti i team interni – dal Marketing alla Ricerca & Sviluppo, dal Regolatorio al Commerciale fino all’area Operations, Qualità e IT – rappresentano un patrimonio strategico per l’azienda. Lavorando in stretta sinergia, contribuiscono in modo determinante a valorizzare i progetti, consolidare l’identità del brand e garantire uno standard di eccellenza trasversale a tutte le business unit.

Sul fronte interno, Newpharm investe in infrastrutture, sistemi informatici, intelligenza artificiale e sicurezza, grazie al lavoro di un team IT altamente specializzato, consolidando la propria struttura per rispondere in modo efficace e proattivo alla crescita del mercato.

Il piano di sviluppo prevede anche un’importante crescita del personale. Newpharm punta fortemente sui giovani, valorizzando entusiasmo, competenze e voglia di crescere. L’azienda è attualmente alla ricerca di nuove figure tecniche: laureati in agraria, chimici, specialisti regolatori, esperti in logistica e magazzinieri, con l’obiettivo di rafforzare il team e supportare la crescente domanda.

Per candidarsi: si invita a inviare il proprio CV a selezione@newpharm.it.