Lucart acquisisce una partecipazione di controllo di Cartindustria Eurocarta

Lucart ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di controllo di Cartindustria Eurocarta Srl, tra i principali trasformatori indipendenti europei di prodotti tissue per il mercato Away From Home (AFH).

L’operazione rappresenta un passo strategico nel nostro percorso di crescita, volto a rafforzare la presenza nei mercati chiave in Europa e consolidare la leadership nel canale Away From Home (AFH). L’integrazione con Cartindustria Eurocarta – realtà con oltre trent’anni di esperienza e un fatturato 2024 di 78,5 milioni di euro – permetterà di sviluppare importanti sinergie industriali e logistiche, grazie anche alla vicinanza tra gli stabilimenti di Porcari.



Come ha dichiarato l’Amministratore Delegato Francesco Pasquini: “Cartindustria Eurocarta è il partner perfetto per continuare la nostra strategia di crescita nel canale AFH. La flessibilità produttiva e l’attenzione al cliente si combinano con la nostra offerta di valore, consentendoci di rispondere in modo sempre più completo alle esigenze del mercato professionale europeo. Con questa operazione rafforziamo la nostra leadership in Italia e il ruolo di secondo produttore europeo di prodotti professionali”.



La partnership tra Lucart e Cartindustria Eurocarta nasce da una visione comune basata su valori condivisi: attenzione alla qualità, alle persone e alla sostenibilità. L’unione delle rispettive competenze rafforzerà la capacità di entrambe le aziende di rispondere in modo ancora più efficace alle richieste del mercato promuovendo un modello industriale orientato all’innovazione e alla crescita sostenibile.