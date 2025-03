“L’igiene delle mani e dell’aria indoor nelle strutture sanitarie: il ruolo dei sistemi di asciugatura e della gestione della qualità dell’aria indoor per la prevenzione della salute del cittadino e degli operatori” è il titolo della conferenza stampa che si è svolta il 25 marzo a Roma, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, organizzata con la collaborazione di Assocarta e AFIDAMP.

“L’igiene delle mani è imprescindibile per salvaguardare la salute delle persone. Ovviamente lo è ancora di più all’interno delle strutture ospedaliere – ha dichiarato Francesco Pasquini Presidente del Gruppo di settore carte per usi igienico-sanitari di Assocarta e neo eletto Presidente di Afidamp nell’introdurre la conferenza stampa – per questo essere qui oggi, insieme, a parlare di igiene e asciugatura delle mani, ha una grande rilevanza. E’ la testimonianza della volontà delle associazioni, che ho l’onore di rappresentare, di lavorare in maniera congiunta per la divulgazione di informazioni corrette per la tutela dell’igiene e della salute delle persone e per la diffusione di buone pratiche proprio a partire dalle strutture sanitarie. Perché anche gesti apparentemente semplici possono fare la differenza sulla strada della prevenzione”.

“La filiera industriale dell’igiene rappresenta una eccellenza italiana fortemente orientata alla responsabilità ambientale e all’innovazione e vocata all’export (oltre il 50% dei volumi). Con la una produzione di circa 1,6 milioni di tonnellate annue, Il nostro Paese è il primo produttore europeo (area CEPI) di carte per uso igienico e sanitario con una quota di oltre il 20% della produzione complessiva che viene realizzate in 53 impianti che impiegano oltre 4800 addetti diretti. Numeri importanti che vanno aggiunti a quelli delle imprese del comparto carta nel settore del cleaning professionale, che vedono il fatturato in crescita dell’8% sul mercato interno e del 23% su quello estero con una quota del 52%.

Gaetano Settimo, Primo Ricercatore, Coordinatore del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità, nel corso del dibattito, ha illustrato l’importanza della qualità dell’aria indoor nelle strutture sanitarie e nei luoghi di lavoro che riveste un ruolo centrale per la salute dei pazienti e degli operatori se consideriamo che in media una persona, nel corso di una giornata, può avere bisogno di circa 3 litri di acqua e 15.000 litri al giorno di aria pari a 10.000 bottiglie da 1,5 litri.

“Una buona qualità dell’aria indoor” ha affermato Settimo “è un requisito fondamentale per gli ambienti sanitari! E’ parte fondamentale dell’erogazione dei servizi sanitari e deve avere la massima priorità sia in termini di programmazione, sia di formazione che di finanziamenti. La qualità dell’aria indoor è stato il passato, è il presente e sarà il futuro della progettazione e gestione quotidiana delle strutture sanitarie. La qualità dell’aria indoor non ha cambiato il suo ruolo. Possediamo già le conoscenze necessarie e molti strumenti per fare la differenza. Possiamo proteggere e migliorare la salute del personale, pazienti e visitatori, riducendo al contempo i tempi di attesa, risparmiando denaro e puntando alla decarbonizzazione del SSN”.

“Sono lieto di avere l’opportunità di parlare al Senato italiano. Lavarsi le mani è fondamentale per una vita sana” ha dichiarato Mark Wilcox, MD, OBE, Head of Research& Development in Microbiology at Leeds Teaching Hospitals, Professor of Medical Microbiology, University of Leeds, and National Clinical Director in Infection Prevention & Control (NHS England) nel suo intervento.

“Tuttavia è altrettanto fondamentale che il lavaggio delle mani non venga compromesso da scelte sbagliate in fase di asciugatura (quando si tratta di asciugarle). A differenza degli asciugamani di carta, gli asciugamani elettrici possono letteralmente schizzare goccioline potenzialmente contaminate sulle persone presenti in un bagno e nell’ambiente circostante. È importante tenere conto di questi rischi quando si decide il modo migliore per asciugarsi le mani” ha sottolineato Wilcox.

La conferenza ha visto le conclusioni istituzionali del Sen. Ignazio Zullo, membro della 10° Commissione permanente del Senato, che ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura dell’igiene delle mani nella prevenzione nell’ambito delle amministrazioni e delle istituzioni, a favore della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini.