Letizia Battaglia firma il nuovo calendario 2020 di ICA System

Quindici scatti per riportare le persone al centro del nostro Tempo e della Storia. ICA System si affida quest’anno a Letizia Battaglia per il nuovo calendario 2020.

Lo sguardo intenso della bambina con il pallone, divenuto famoso in tutto il mondo, quello nascosto tra le mani di Pier Paolo Pasolini e poi immagini di donne e di scene semplici nei vicoli di Palermo, introducono lo spettatore a una grande visione della vita dell’artista, fatta di umanità, passione, amicizie.

Letizia Battaglia, oggi 84 anni ha accolto con entusiasmo la richiesta di ICA System collaborando per la sua prima volta alla realizzazione di un calendario.Famosa in tutto il mondo per i suoi scatti di cronaca diventati documenti storici, Letizia Battaglia è per tutti il simbolo della lotta alla mafia: è la prima fotografa italiana a lavorare per un giornale (L’Ora di Palermo), prima donna europea a vincere il premio Eugene Smith nel 1985 e fondatrice a Palermo del Centro Internazionale di Fotografa.

Con il Calendario 2020 ICA System conferma l’attenzione ai temi della sostenibilità e della preoccupazione per il futuro: un percorso inaugurato nel 2018 con Giuseppe La Spada che realizza il calendario “Acqua. La Bellezza. La Purezza” dove le immagini “acquatiche” premiate in tutto il mondo, sensibilizzano sul tema dell’inquinamento marino e nel 2019 con il calendario “The Great Beauty” di Nicola Bertellotti, fotografo emergente, per riportare l’attenzione sul tema del degrado architettonico.

Oggi il calendario ICA System 2020 “Per Pura Passione” firmato da Letizia Battaglia è visibile nelle pagine social aziendali @icasystemsrl su linkedin IcaSystem sull’account Instagram è possibile richiederne una copia cartacea scrivendo a marketing@icasystem.it