Legacoop Produzione e Servizi al parlamento europeo

Legacoop Produzione e Servizi, nella persona del suo Direttore Andrea Laguardia, è intervenuto, il 3 settembre scorso al Parlamento Europeo a Bruxelles, all’evento “Una nuova visione per gli appalti pubblici europei: lavoro e ambiente al centro”.

L’evento era promosso dal Gruppo S&D con eurodeputati, sindacati e istituzioni, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, relatore sul tema presso il Comitato delle Regioni. Al centro del confronto, la revisione della normativa europea sugli appalti pubblici: la relazione approvata dalla Commissione IMCO (Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori) sarà votata in plenaria a settembre.

Laguardia ha sottolineato come gli appalti pubblici debbano essere considerati leve strategiche per sviluppo economico, occupazione di qualità e innovazione, non solo strumenti di concorrenza. Ha richiamato l’esperienza italiana, segnata da due codici degli appalti in dieci anni, evidenziando che “alle imprese servono regole chiare e stabili, non continue riscritture”.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del massimo ribasso, che ancora premia il prezzo a scapito della qualità. Laguardia ha chiesto che la direttiva europea indichi formule di calcolo – esponenziali, bilineari o quadratiche – capaci di spostare davvero la competizione sugli aspetti qualitativi. Centrale anche il tema della revisione prezzi: “Non si possono firmare contratti pluriennali senza regole certe per adeguare i prezzi in caso di variazioni economiche: è un principio di equità che deve essere obbligatorio”.

Le proposte avanzate da Legacoop Produzione e Servizi, insieme a Cecop, vanno in questa direzione: stabilità normativa, riequilibrio contrattuale, valorizzazione delle PMI, tutela del lavoro e sostenibilità ambientale attraverso i CAM, fino alla promozione di modelli innovativi come il GovTech, che coinvolge startup e PMI tecnologiche nella soluzione delle sfide della PA.

“Bisogna decidere se gli appalti pubblici debbano restare terreno di risparmio e tagli», ha concluso Laguardia, «o diventare finalmente un volano di crescita, occupazione e innovazione per l’Europa“.